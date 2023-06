Juan Franco inicia este viernes la negociación con PP y PSOE para los pactos de la Diputación y la Mancomunidad

El alcalde electo de La Línea de la Concepción, Juan Franco (La Línea 100x100), ha adelantado que este viernes se reunirá con el Partido Socialista y el lunes con el Partido Popular para intentar alcanzar un pacto de gobierno en la Diputación de Cádiz y la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. Estas declaraciones las ha realizado durante una entrevista al programa La noche en 24h de RTVE que fue emitida en la noche del miércoles.

El periodista Xabier Fortes bromeaba con Franco por su éxito aplastante en las pasadas elecciones municipales ya que, en el municipio, no tendrá la necesidad "de sacar la calculadora" para gobernar. "La calculadora habrá que sacarla en otras Administraciones", respondía el alcalde electo de La Línea quien, junto al teniente de alcalde, y a su vez Vicepresidente del ente comarcal, Juan Macías, y el concejal de Deportes y Vicepresidente de la institución provincial, Javier Vidal, integrarán la comisión negociadora.

"Somos unos niños que se han portado muy bien"

Cuando el presentador le preguntó qué decisión iba a tomar en la Diputación Provincial de Cádiz, Franco contestó con sorna: "No lo sé todavía. Somos unos niños que se han portado muy bien, que han estudiado mucho, que han sacado muy buenas notas. Llegan los Reyes, nuestros padres tienen dinerito y creo que la carta va a ser bastante suculenta".

Para saber adonde irán a parar esos dos votos fundamentales que definirán el Gobierno de la provincia, Fortes insistió si esa carta a los Reyes Magos será una lista de necesidades que tiene La Línea o la decisión se dirimirá por un tema ideológico.

"Las negociaciones arrancarán el viernes", avanzó Juan Franco en televisión. "Nuestra ideología es tener pasos de peatones pintados, farolas que funcionen y que no haya baches en las calles. Que baches tengo un montón. El Partido Popular está gobernando en la Junta de Andalucía, el Partido Socialista en el Gobierno de España y, evidentemente, tendremos que jugar con otras claves, ya que nuestras reivindicaciones van más allá de lo que puede ofrecer la Diputación Provincial de Cádiz".

"No responde si está más cerca de pactar con el PSOE o con el PP", volvió a apretar el conductor de La noche en 24h. "Nos sentaremos muy probablemente el próximo viernes con el Partido Socialista y el lunes con el Partido Popular. Tendremos más reuniones para ir matizando y ver qué es lo que más conviene a nuestra ciudad. Nuestra única ideología es sacar adelante a La Línea de la Concepción que, por desgracia, sale con más frecuencia de la que nos gustaría en los medios de comunicación por noticias poco agradables".

Cabe recordar que el partido La Línea 100x100, que encabeza Juan Franco, tiene la llave de gobierno de la Diputación, al contar con dos diputados que son los que puede dar la presidencia al PP o al PSOE, aunque en este último caso, en principio, tendría que contar también con el diputado obtenido por IU.

La capital del narcotráfico

A este respecto, continuó Juan Franco: "No entendemos es que en el contexto de unas elecciones municipales se saque en algún medio a La Línea como la capital del narcotráfico. Me parece algo indignante".

Y añadía: "Es cierto que hemos tenido un gravísimo problema de narcotráfico y que seguimos teniendo barriadas que están en una situación de marginalidad; Marruecos sigue estando a 20 kilómetros de nuestras costas y sigue siendo el principal productor de hachís del mundo. Es un problema que hemos denunciado y hemos pedido ayuda. El Gobierno de España ha implantado un Plan de Seguridad que está dando unos resultados bastante positivos, aunque no se ha implantado un Plan Social, el cual hemos reivindicado siempre".

Ciudad autónoma y Gibraltar

Finalmente, al alcalde electo de La Línea se le preguntó si el asunto de la consulta popular para constituirse en ciudad autónoma sería una materia negociable en el pacto de gobierno con la Diputación de Cádiz. "No nos vamos a engañar. Éste era uno de nuestros puntos clave en el programa electoral de 2019, cuando también estuvimos gobernando con dos diputados junto al PSOE y, por un tema de oportunidad política, no se introdujo en el pacto porque entendíamos que era difícilmente negociable y que nos íbamos a ver avocados a la situación en la que estamos ahora mismo, es decir, una impugnación en sede judicial donde a ver qué nos contestan los magistrados. Por ello, en principio, no sería uno de los puntos que trataríamos. Habrá otros", finalizó Franco que también abordó preguntas sobre el problema del desempleo y el futuro de Gibraltar.

"Yo soy alcalde de un pueblo, no ministro de Exteriores ni diplomático, por tanto respondo a título particular. Entiendo que llevamos más de 300 años como Estado español intentado recuperar la soberanía de esos seis kilómetros cuadrados y, habitualmente, la vía que se ha utilizado ha sido la hostilidad: asedios, cierre de frontera, etc. Quizá habría que intentar otras cuestiones. Se cazan más moscas con miel que con hiel. Esperemos que el Ministerio tome nota", contestaba el líder de La Línea 100x100.