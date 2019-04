Los algecireños podrán elegir a la próxima Corporación municipal entre once candidaturas distintas. Once partidos han presentado una lista ante la Junta Electoral de Zona de Algeciras para concurrir a las elecciones municipales del próximo 26 de mayo, tres más que en los comicios anteriores. Entre las novedades, formaciones de reciente creación, otras con más solera pero que no se habían presentado anteriormente y hasta un partido islamista.

Los grandes partidos han dado a conocer ya sus listas para gobernar la segunda ciudad de la provincia. En el caso del PP, repite en primer puesto el alcalde, José Ignacio Landaluce, en una lista de renovación a medias en la que repiten algunos concejales, otros quedan relegados a los últimos puestos de forma testimonial y entra una hornada de jóvenes políticos.

En el PSOE, el alcaldable es Juan Lozano, que presentó hace un par de semanas una lista en la que figura en el número 2 Esperanza Pérez, con Daniel Moreno en el 3, Paqui Pizarro en el 4 y el actual portavoz municipal, Fernando Silva, en el 5.

Algeciras Sí Se Puede e Izquierda Unida concurren bajo la fórmula de la coalición electoral Adelante Algeciras con Javi Viso, ex entrenador del Algeciras Club de Fútbol, como cabeza de cartel.

Ciudadanos presentó hace unos días a su alcaldable, Sergio Pelayo, ingeniero informático y técnico en prevención de riesgos laborales que trabaja actualmente como responsable de riesgos y emergencia en Acerinox Europa.

También se daba a conocer ayer el nombre del candidato del partido sorpresa de los pasados comicios andaluces, Vox, que logró quedar tercero en Algeciras en esas elecciones y a escasa distancia del segundo, el PSOE. El coordinador local de Vox, Antonio Gallardo, será el alcaldable por esta formación.

A estas elecciones concurrirán una serie de marcas locales, como son La Voz de Algeciras, con Juan Pedro Ávila al frente, y Algeciras 100x100, con Manuel Barberá; y Libres, liderada Alberto Pérez. También concurre la coalición Andalucíaxsí-Entre todos, Algeciras, que encabeza María José Jiménez. Alternativa Republicana se incluiría también en el listado.

Entre las nuevas incorporaciones destaca por su singularidad una formación: el Partido Renacimiento y Unión de Europa (Prune). Un partido islámico que concurrirá por primera vez en las municipales en varios municipios del país y que lo hará también en Algeciras, una ciudad con una importante población musulmana, especialmente de origen marroquí.