Sergio Pelayo inicia su andadura política al frente de la candidatura de Ciudadanos a las elecciones municipales en Algeciras, una lista renovada casi por completo con la que los de naranja se enfrentan al reto de conseguir que el elevado número de apoyos obtenidos en las dos últimas convocatorias electorales (un 20% de los votantes) se consolide en una convocatoria muy distinta, las municipales.

–Este es su primer contacto con la actividad política. ¿Por qué se ha decidido a dar el paso ahora?

–Tengo cuarenta años, creo que es una edad en la que tengo claro un modelo de gestión, la experiencia laboral suficiente, una responsabilidad adquirida. Llega un momento en el que si te dan la oportunidad y te sientes con fuerza sumarte es algo inevitable. No tendría fuerza moral para quejarme si hubiese dicho que no. Me plantearon el proyecto y cuantas más ideas me han presentado más me he convencido de involucrarme para intentar mejorar las cosas.

–La lista ha sido renovada prácticamente en su totalidad. ¿Se interpreta eso como una ruptura con lo anterior?

–Para nada. Si algo define a Ciudadanos como partido político es la regeneración democrática, lo estamos viendo a lo largo de la provincia. Sabemos que tenemos que ir renovando la cartera política, dando aire fresco a la organización. Un fallo de los políticos es vivir eternamente de la política. Yo vengo del mundo laboral ahora voy a dar el máximo pero cuando llegue otra generación y pueda dar el siguiente paso me apartaré. Tenemos que asumir que todo esto tiene una fecha de caducidad personal.

–¿Qué tres propuestas de su programa destacaría?

–La transparencia, que todo lo que se haga y se diga pueda ser consultado, sepamos donde va el dinero de nuestros impuestos. Eso de la mano de un reglamento de participación ciudadana que estamos difundiendo. Son muchos los colectivos y agentes sociales que deben participar. Otra parte es dar seguridad, no me refiero tanto a la seguridad real, cuantitativa, como a la sensación de seguridad y tranquilidad. No queremos alarmar a nadie, pero necesitamos una mejora en esta materia en la ciudad.

–Proponen crear una concejalía con competencias en control fiscal. ¿En qué consistiría?

–Creemos muy conveniente revisar a través de un mecanismo de control adecuado las gestiones que se puedan estar realizando de forma más oscura. No decimos que sea ilegal lo que ocurre dentro del Ayuntamiento, sino que creemos que hay que hacer seguimiento, control y fiscalización y estar conectados con entidades superiores anticorrupción para que no haya sospechas de ninguna incidencia.

–Plantean fomentar la competitividad empresarial, pero ¿cómo puede hacer eso un ayuntamiento?

–Tenemos que dar cabida a la inversión y para eso tenemos que hacer que todos los trámites burocráticos que se realicen en el Ayuntamiento sean rápidos y no un obstáculo para atraer ningún tipo de inversión. Si se puede crear una empresa en menos de 24 horas con cero papeles estamos facilitando que se pongan en marcha empresas. Eso es atraer inversión y no se está teniendo en cuenta. Por otra parte, habría que dar apoyos fiscales a los autónomos y pequeñas y medianas empresas, que son las generadoras de empleo, los motores de las ciudades. Y no olvidarnos de los grandes núcleos y focos de creación de empleo que son los polígonos industriales, también hay que mejorarlos.

–Ha habido cierta polémica con su propuesta de una nueva relación de puestos de trabajo para el Ayuntamiento. ¿La plantilla municipal está mal organizada ahora mismo?

–Creemos que sí. Si hablamos de servicios prestados a la ciudadanía vemos carencias en ciertas áreas y que en otras se trabaja con normalidad. Para suplir esas carencias es necesaria una cierta reorganización de la plantilla. No digo reducir, sino poner en valor la plantilla fabulosa que tenemos, y que debemos seguir formando, promocionando y reorganizarla para que dé un mejor servicio.

–En las dos últimas convocatorias electorales Ciudadanos ha tenido un apoyo muy relevante. ¿Cuánto de ese respaldo cree que puede mantener en las municipales?

–Hemos visto como el apoyo a Ciudadanos se ha ido incrementando en número de votantes. Creemos que es el resultado de un buen trabajo, hemos mostrado nuestro proyecto y ese proyecto llega al ciudadano. Tenemos que seguir en esa misma línea y la gente nos seguirá apoyando. Como mínimo queremos mantener el apoyo, pero también llegar a más gente aún.

–En un escenario en el que las mayorías absolutas son complicadas, ¿se ve pactando con el PP o con el PSOE?

–En principio yo no me veo pactando con nadie, veo que alguien esté pactando con nosotros para ejecutar nuestro programa. Si tenemos que hablar de algún tipo de línea de pactos hay muchas cuestiones que mirar. Si tengo que definir alguna política de pactos será con aquellos que no quieren hacer diferencias entre ninguno de los algecireños. Por supuesto que sea un partido constitucionalista, y a partir de ahí no queremos a nadie que haga diferencias entre los algecireños o entre colectivos, según sexo, raza o religión. Ningún pacto con partidos que vayan en ese sentido.

–¿Se está refiriendo a Vox, lo excluiría de esa línea de pactos?

–Si Vox excluye a parte de la sociedad se estaría excluyendo él solo, no estaríamos nosotros excluyendo a nadie. Vuelvo a repetir, cualquier partido político que haga diferencia entre barriadas o sea racista, homófobo, que en eso se autodefinirá cada partido, yo no soy quién para hacerlo, se estará autoexcluyendo de cualquier pacto con un partido liberal, de centro, como es Ciudadanos.

–¿Se ve en un Gobierno de coalición?

–Mentiría si le digo que no. Si como parece no hay mayorías absolutas el próximo gobierno será de coalición, hay que buscar el mejor gobierno para los algecireños. En eso trabajamos y en eso trabajaremos en los próximos cuatro años si los algecireños así lo quieren.