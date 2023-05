Nuevos Aires Tarifa negociará con PP y PSOE "sin líneas rojas" para fomentar un cambio en la localidad

Nuevos Aires Tarifa tiene la llave del próximo gobierno en la localidad. La formación política encabezada por Jorge Benítez alcanzó este domingo dos concejales en su estreno en las elecciones municipales de Tarifa que se erigen como claves para deshacer el empate a siete ediles entre el PSOE (como fuerza más votada) y el Partido Popular.

Benítez, satisfecho con los resultados, asegura carecer de "líneas rojas" ante el proceso de negociación que se abrirá en los próximos días y que permitirá inclinar la balanza hacia uno u otro lado. "Valoraremos los resultados en nuestro grupo. Nosotros tenemos claro que debemos cumplir con nuestro objetivo de promover un cambio en Tarifa, que las cosas se hagan de otra forma", asegura a Europa Sur.

Este cambio, matiza Benítez, no tiene por qué significar de entrada un cierre de puertas al PSOE del alcalde en funciones, Francisco Ruiz. "No nos marcamos líneas rojas. Tarifa no está en situación de poner líneas rojas. Tenemos la necesidad de gestionar en beneficio de los tarifeños", resume.

Benítez aparca las diferencias con el PP

Jorge Benítez, policía local de Tarifa, presentó en 2015 una denuncia contra el alcalde popular de entonces, Juan Andrés Gil, después de que este le requiriera "de forma intimidante" que retirara una multa de aparcamiento impuesta sobre el vehículo del entonces concejal de Turismo, José Antonio Santos, actual líder del PP y con quien tendrá que negociar la formación independiente un posible pacto de gobierno para desbancar a Ruiz de la Alcaldía.

Como consecuencia de aquella situación, Benítez fue objeto de dos expedientes disciplinarios por parte de Gil, quien en diciembre de 2021 fue condenado a una pena de un año y ocho meses de prisión y a 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público como autor de un delito de coacciones.

Ahora, el líder de Nuevos Aires Tarifa reconoce que aquel episodio no puede condicionar las conversaciones con los populares. "Cuando tomé la decisión de entrar en política sabía que se podía dar este escenario. Toca anteponer lo político a lo personal. No puedo perjudicar a Tarifa por algo que ya está resuelto jurídicamente", reconoce.

José Antonio Santos, por su parte, considera igualmente superada aquella situación. "En aquella jornada no conducía mi coche. Lo había puesto a disposición de la concejalía de Festejos para la cabalgata de Reyes, porque tenía una pierna escayolada. Aquello ya fue visto en los tribunales y no tiene más recorrido", zanja Santos, quien igualmente sostiene que unos hechos de hace ahora siete años no deben marcar el futuro de la localidad.

Santos se centra en los buenos resultados cosechados por el PP en las urnas tras solo seis meses al frente de la agrupación local. "Tarifa quiere un cambio frente a la izquierda, que ha perdido cuatro concejales. Ya veremos de qué forma, pero intentaremos cumplir con nuestro lema de campaña, que era 'El cambio es posible'", destaca. Por el momento, según Santos, no hay conversaciones en marcha.

El PSOE contactará con Nuevos Aires

El alcalde en funciones, el socialista Francisco Ruiz, manifiesta no tener condiciones para sentarse a conversar con Nuevos Aires Tarifa e incluso con Ganar Tarifa. Ruiz, no obstante, deja claro que los socialistas fueron la fuerza más votada (3.047 frente a 3.010 del PP).

"Aunque no es el resultado que esperábamos, agradezco el apoyo de los tarifeños. La responsabilidad ahora pasa por buscar fórmulas de gobierno para mejorar y progresar en la localidad", apunta Ruiz, quien no oculta que el PP también lo intentará con Nuevos Aires. "Hablaremos con Nuevos Aires, pero ahora estamos en proceso de reflexión sobre los resultados. Hablaremos de gobernabilidad, tenemos experiencia en gobiernos de coalición y buscaremos un acuerdo. Sabemos que el PP también lo intentará", reconoce.