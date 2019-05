-Es usted la única mujer que encabeza una candidatura al Ayuntamiento de Algeciras. ¿Es motivo de orgullo o de tristeza?

-Más bien me produce tristeza. Cómo puede ser que de 11 candidaturas sólo una sea encabezada por una mujer, cuando las mujeres somos la mitad de la población. La realidad demuestra que las mujeres tienen escasa o poca representación en puestos relevantes de la política, la administración pública, el sector privado o el mundo académico, y sin embargo, esta realidad contrasta con su indudable capacidad como líderes y agentes de cambio. Es más, algunas veces pienso que, si la ley no obligara a hacer listas paritarias, algunas listas solo serían de hombres. Pero, esta es la hora de las mujeres y tenemos que dar el paso.

-Ha pasado estos cuatro años como concejala no adscrita. ¿Qué ha aprendido de esta etapa?

-Esta etapa ha sido enriquecedora porque he adquirido mucha experiencia y conocimiento sobre cómo funciona el Ayuntamiento y cuál es su situación. Ahora me siento más capacitada para realizar las políticas que me llevaron a presentarme hace cuatro años. Ahora sé que entre todos es posible hacer de Algeciras esa ciudad de futuro que demanda la ciudadanía. Porque hay mimbres: la situación geoestratégica de su Bahía, sus instalaciones portuarias con una gran capacidad de viajeros y mercancías, los parques naturales y la creciente cualificación profesional y formativa de sus jóvenes. Solo nos falta un tren en condiciones: de doble vía, electrificado y con parámetros operativos del siglo XXI. Y eso lo conseguiremos los algecireños si luchamos todos juntos. Aprovecho esta entrevista para decirles a los algecireños que el próximo 26 de mayo no voten a opciones políticas que han fracasado en el tema del tren porque no podemos quedarnos atrás, hay que dar un paso adelante para realizar el cambio que Algeciras necesita. Y si me votan estaré al frente de esta lucha, como estoy todos los viernes con mis compañeros y amigos a las siete de la tarde en la Plaza Alta de Algeciras reivindicando el tren de altas prestaciones que nos prometieron en 1919 y que ningún partido ha traído a nuestra ciudad.

-Ahora vuelve con un nuevo partido local, ¿por qué?

-Porque para resolver los problemas locales lo mejor es un partido nacido de, por y para los algecireños y las algecireñas, un partido que sólo obedece a los intereses de la ciudad y no a las estructuras y los intereses de los grandes partidos estatales que exigen estricta obediencia. Siempre he creído que la democracia se construye de abajo a arriba, y que la administración local es la que debe escuchar y resolver los problemas de sus vecinos y vecinas. Entre Todos, Algeciras, mi partido, es transversal, aquí caben todas las personas, plural y dialogante, que quiere contribuir democráticamente en la política local y en la formación de la voluntad política de los ciudadanos mediante la participación, la escucha de la gente y la solución de las pequeñas cosas, aunque no se vean. Aunque para estas elecciones hemos intentado sumar, y hemos creado una coalición con Andalucía Por Sí, una organización política de estricta obediencia andaluza que defiende los valores de democracia, igualdad, autonomía y solidaridad, y a la que me siento muy cercana porque representa ese sentimiento andalucista que me acompaña desde la cuna.

-¿Cómo es su equipo?

-Hay un grupo que viene colaborando conmigo desde hace cuatro años, otros se sumaron el año pasado, y a los independientes les ha convencido muestro proyecto este mismo año. Todos son gente luchadora y con vocación de servicio, que están poniendo su ilusión, sus conocimientos y, sobre todo, su sentido común al servicio de un proyecto para Algeciras, por lo que aprovecho para darles las gracias por su compromiso y trabajo. Todos son buenos profesionales en sus sectores con amplia experiencia, algecireños de alma y corazón, defensores de los Derechos Humanos, que creen en sus ideas y sueñan con hacerlas posibles.

-¿Por qué deben votar los algecireños a su partido?

-Porque es un partido que sabe escuchar, hablar y hacer. Algeciras necesita un gobierno real, no de foto y propaganda como la que practica el alcalde Landaluce. Un partido que con su trabajo y esfuerzo resuelva los problemas reales de Algeciras y la de los algecireños. Un partido que le cuente a los ciudadanos siempre la verdad de la situación real del Ayuntamiento. Un partido que trabaje en interés de la ciudad con mucha ilusión y sentido común. Hay que escuchar a la gente para poder conocer sus problemas, dialogar para buscar las mejores soluciones y así, poder hacer entre todos una Algeciras mejor. Somos el partido de la gente y el partido que canalizará el malestar y las preocupaciones de los algecireños, porque sabemos escuchar.

-¿Qué cree que Algeciras debe cambiar en los próximos cuatro años?

-Hemos elaborado un decálogo de medidas para un cambio democrático en Algeciras. Primero, la gestión municipal debe ser totalmente transparente. Hay que informar, escuchar y dialogar con la ciudadanía. El acceso del ciudadano a quién lo representa será directo y permanente. Segundo, Algeciras debe dar los pasos para ser una ciudad limpia, verde y sostenible.Tercero, el Ayuntamiento debe apostar por la creación de empleo estable y de calidad, y desarrollar planes urgentes para la inserción laboral de jóvenes, parados de larga duración y personas con diversidad funcional. Cuarto, rescatemos a las personas, trabajando de forma transversal con instituciones, asociaciones y fundaciones para asegurar a los algecireños los bienes básicos para vivir: agua, luz y alimentación, sobre todo, para la población en situación de exclusión social o pobreza severa. Quinto, la Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento debe convertirse en Agencia de Vivienda para facilitar viviendas y dignidad a muchas familias de Algeciras, promoviendo actuaciones para la mejora de las viviendas públicas y privadas de barriadas vulnerables. Sexto, los malos olores y los vertidos de fecales a la Bahía de Algeciras deben corregirse o ser eliminados. Séptimo, nuestras playas deben recuperar su calidad. Octavo, en nuestros barrios hay que poner en marcha centros socioculturales, con un uso social, educativo, cultural y de participación para la ciudadanía, y especialmente para los menores y jóvenes. Fomentando y apoyando desde el Ayuntamiento todo tipo de actividades deportivas. Noveno, exigir la construcción del Conservatorio de Música Paco de Lucía. Décimo, las relaciones puerto-ciudad deben cambiar para mejor con un mayor y mejor nivel de colaboración e implicación en un el desarrollo sostenible del Puerto y la Ciudad.

-Su padre fue un importante político andalucista de la ciudad, le habrá dado muchos buenos consejos. Dígame uno.

-Que los que están honradamente en política tienen que dedicarse a escuchar, hablar y hacer que las voces de la gente común y corriente, sus problemas y las soluciones, sean el centro del debate de la ciudad.

-La palabra clave de estas elecciones es “barriadas”. ¿Qué le sugiere?

-Que todos los partidos gobernantes o en la oposición se han olvidado de las barriadas. Para ellos solo es una palabra más. Después de ocho años, el equipo de gobierno sigue preocupándose solo de lo fácil, del centro de la ciudad, y hasta hace dos meses no ha empezado a poner parches en nuestros barrios porque se acercaban las elecciones. La muestra la tenemos en el lavado de cara de la Plaza Alta y el Mercado de Abastos. Pero como el Ayuntamiento está en bancarrota, estos parches los pagan otros, en el caso de la Fuente y las Luces de la Plaza Alta la Diputación Provincial. Así que cómo podemos volver a votar a Landaluce que ha dejado a la ciudad con una deuda de casi 2.000 euros por habitante, y, sin embargo, no ha resuelto ni los grandes ni los pequeños problemas de nuestra ciudad.