Landaluce medita ser candidato por la provincia de Cádiz en las elecciones generales de julio

Pasadas las ocho de la mañana en la Plaza Alta, camino del Ayuntamiento, José Ignacio Landaluce, se detenía a saludar a los vecinos que le felicitaban por su victoria en las elecciones municipales celebradas el día antes y por haber recuperado la mayoría absoluta en el que será su cuarto mandato consecutivo al frente del Consistorio. Poco después dirigía sus pasos hacia las barriadas de El Cobre, San José Artesano y el Saladillo, donde se llevan a cabo obras municipales.

La marca Landaluce sigue firme. Hace cuatro años, en las anteriores municipales, y hace uno, en las andaluzas de junio, ya ganó el PP en Algeciras, aunque el alcalde electo ha logrado ahora con más de 22.000 votos superar en 5.000 los obtenidos por su partido en ambas convocatorias, con alrededor de doce puntos porcentuales de crecimiento.

Todas las encuestas previas manejadas por el PP le daban la mayoría absoluta, algunas por 14 concejales raspados y otras por los 16 logrados finalmente, si bien Landaluce no informó a los suyos de ellas para que mantuviesen la tensión hasta el instante final. Una pifia inesperada de última hora, una jornada de lluvia podían alterar el pronóstico finalmente cumplido.

“Las denuncias del PSOE ante la Junta Electoral cada vez que visitaba una obra me tenían retenido en el despacho, pero necesitaba verlas para cerciorarme de cómo iban. Trabajar así ha sido muy duro”, comentaba Landaluce a esta redacción, de vuelta a su despacho.

No ha podido acudir a la reunión de la junta directiva del PP-A convocada en Sevilla desde días atrás y las llamadas telefónicas de varios consejeros de la Junta interrumpen la conversación varias veces. Tiene desde la noche anterior un mensaje de Juanma Moreno en el móvil, pero aún no han podido felicitarse personalmente por los resultados.

En su fuero interno, Landaluce también se sabía ganador y asegura que el contacto con la calle, “más en los barrios que, incluso, en el centro” de la ciudad, era un fiel termómetro del grado de apoyo que concitaba.

El equipo y las elecciones generales

A estas alturas no ha pensado en la conformación de un equipo de gobierno municipal, al que se sumarán nuevos rostros, y la sorpresiva convocatoria de elecciones generales tampoco le ha dejado margen para meditar si concurrirá nuevamente en las listas al Senado, donde lleva dos legislaturas, o si peleará con su mayoría reforzada por volver al Congreso, donde ya fue diputado. Tampoco sobre si tratará de situará a alguien de su confianza en alguna de las dos cámaras legislativas. “No me he puesto a pensar en ello, sinceramente”, afirma con prudencia, aunque sabe de la importancia de que Algeciras y, por extensión, el Campo de Gibraltar, cuenten con voces propias en las Cortes.