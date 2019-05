La Junta Electoral rechaza una denuncia contra una publicación del PP

La Junta Electoral de Zona ha rechazado una denuncia interpuesta por el PSOE contra el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, por una información publicada en la web del PP y difundida a los medios de comunicación el pasado día 1, referente a una reunión con la asociación de vecinos Torrealmirante. La Junta considera que esta noticia no infringe la normativa electoral que impide organizar y difundir actos financiados con medios públicos que contengan alusiones a los logros obtenidos por un determinado partido, es decir, hacer propaganda con fondos públicos.

El PSOE había denunciado una información enviada desde el Partido Popular en la que Landaluce hacía balance de las actuaciones realizadas con los vecinos de Torrealmirante durante un desayuno en la calle. La Junta Electoral apunta que "habida cuenta que la publicación se efectúa en la página web del Partido Popular y no del ente público, actuando el alcalde en su condición de presidente del partido y no de representante público, no se reúnen los requisitos del artículo 50 de la LOREG y, por tanto, no ha lugar a imponer sanción alguna", archivándose la denuncia socialista.

Para el representante legal del Partido Popular, Luis Ángel Fernández, esta decisión judicial demuestra "la mala fe con la que está actuando el Partido Socialista en esta campaña, intentando boicotear judicialmente cualquier acto del Partido Popular y de su candidato Landaluce venga o no a cuenta”. Los socialistas habían denunciado seis noticias anteriores difundidas desde la web municipal y la Junta Electoral había apercibido en dos ocasiones al alcalde y al Partido Popular.

Fernández ha destacado que “la estrategia del PSOE en Algeciras siempre ha sido igual: oponerse a todo y poner zancadillas a la gestión del alcalde Landaluce en asuntos tan conocidos como el colector de la Cuesta del Rayo, la rehabilitación de la Casa Millán o el alumbrado de Navidad en la Plaza Alta; actuaciones políticas en las que sin duda han demostrado su falta de respeto al pueblo algecireño y un sectarismo político al anteponer siempre los intereses de su partido sobre los intereses de Algeciras”. El responsable popular ha insistido en que “el PSOE debería intentar explicar si tiene algún proyecto político para esta ciudad en vez de intentar silenciar a toda costa los proyectos que sí tiene el alcalde Landaluce”.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece que desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas "queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos" y también "realizar cualquier acto de inauguración de obras o servicios públicos o proyectos de estos, cualquiera que sea la denominación utilizada, sin perjuicio de que dichas obras o servicios puedan entrar en funcionamiento en dicho periodo". La legislación andaluza es incluso más estricta, ya que prohíbe "todos aquellos actos que supongan la manifestación pública de presentaciones, inauguraciones u otros eventos de similar naturaleza, de obras, edificaciones, servicios públicos y, en general, de proyectos, realizaciones o resultados de las administraciones".

La Junta electoral también recuerda que al coincidir en un breve lapso de tiempo dos convocatorias electorales distintas se ha determinado que esa prohibición vaya desde la convocatoria de elecciones al Congreso hasta la celebración de las elecciones municipales, periodo en el que "ningún poder público -sea de naturaleza estatal, autonómica o local- podrá realizar actos de esta naturaleza.