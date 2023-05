Javier Maroto denuncia la presunta compra de votos por correo en Melilla durante su visita a Algeciras

El portavoz del Grupo Popular del Senado, Javier Maroto, durante su visita este miércoles a Algeciras, ha señalado que "aquí muy cerca se ha visto cómo el socio de Pedro Sánchez en el gobierno de la ciudad de Melilla ha sido pillado con un intento nada menos que de hacer un pucherazo electoral comprando votos".

"Pues Mustafá Aberchán, del partido musulmán de Melilla, sigue siendo a día de hoy el socio de gobierno del PSOE y todos los candidatos del PSOE callan ante las tropelías de Sánchez, porque Sánchez consiente y ellos también", ha añadido en declaraciones a los periodistas en un acto de apoyo al candidato del PP a la Alcaldía, José Ignacio Landaluce, en el Museo Municipal.

Por ello, Maroto ha pedido el voto para el PP, "porque la gente que ha votado en otras ocasiones al PSOE no se merece el sanchismo, no se merece en un presidente el Gobierno que pone su interés personal por encima de cualquier cosa y no se merecen candidatos del PSOE que permanecen callados, a veces por vergüenza y a veces simplemente por supervivencia".

La Policía Nacional ha detenido a lo largo de la semana a diez personas en Melilla, que quedaron en libertad este martes y a disposición del juzgado, y a las que se les atribuye haber participado presuntamente delito electoral y pertenencia a grupo criminal. Según fuentes policiales, los arrestados están vinculados a CPM, incluido un familiar de su presidente, Mustafa Aberchán.

Votos por correo en Mojácar

Siete personas también han sido detenidas este miércoles, dos de ellas integrantes de la listas del PSOE a las elecciones municipales, y otras tres son investigadas por la supuesta compra de votos por correo en Mojácar, en una operación de la Guardia Civil de Almería.

Las actuaciones se encuentran bajo secreto de sumario y las lleva el Juzgado de Instrucción 4 de Vera (Almería), que será el que determine en qué situación quedan tanto los detenidos como los investigados.