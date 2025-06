UGT exige la retirada del ERE de Fertiberia al concluir la quinta jornada de huelga masiva

Huelva/UGT ha exigido este viernes la retirada inmediata del expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por Fertiberia, coincidiendo con la finalización de la quinta y última jornada de huelga convocada por la representación sindical en todos los centros de trabajo de la compañía. La medida, iniciada por la dirección de la empresa en mayo, contempla la salida de 54 trabajadores, el 7 % de la plantilla nacional, e incluye a la planta de Palos de la Frontera (Huelva), una de las más relevantes en el mapa industrial del grupo.

La huelga ha estado organizada por los sindicatos UGT, CCOO, CSIF y USO, que han llamado a la participación unitaria de toda la plantilla como respuesta a lo que consideran un proceso “injustificado y arbitrario”. Los paros de 24 horas se han desarrollado en cinco fechas: 5, 6, 11, 12 y 13 de junio. Durante esta última jornada, UGT FICA ha hecho público un comunicado en el que califica el expediente como una “agresión masiva” al empleo y ha reiterado su exigencia de paralización inmediata del proceso.

Según los sindicatos, la dirección de Fertiberia no ha presentado hasta el momento “criterios objetivos, razonables ni verificables” que sustenten el despido colectivo. Por el contrario, reclaman la presentación de un plan industrial con inversiones reales, una reorganización de la actividad y garantías para el mantenimiento del empleo. A su juicio, el expediente interrumpe de forma directa la negociación del convenio colectivo y genera un conflicto innecesario en un momento de plena actividad operativa en varias plantas.

En su justificación oficial, Fertiberia sostiene que el ajuste de plantilla responde a una transformación estratégica a largo plazo, con la que pretende ganar agilidad operativa y adaptar su estructura a los nuevos desafíos del mercado. La empresa, que cuenta con una plantilla aproximada de 760 personas en España, no ha concretado el número de trabajadores afectados en cada centro. Los sindicatos sí han confirmado que el expediente afecta a la planta de Palos de la Frontera, aunque no se han facilitado cifras concretas.

Precisamente en Palos, miembros del sector de Empresa Privada de CSIF Huelva, acompañados por su presidente provincial, Juan Manuel Quilón, han visitado este viernes a los trabajadores durante la última jornada de huelga convocada. La sección sindical de CSIF en Fertiberia y el resto de empleados han recibido el respaldo expreso del sindicato, que ha mostrado su rechazo al expediente y ha calificado el ERE como “injustificado a todas luces”.

El actual procedimiento de despido colectivo se produce seis meses después del cierre del centro de Fertiberia en la capital onubense, donde 38 empleados fueron despedidos en noviembre de 2024. A ello se suma el precedente de 2013, cuando la compañía ejecutó otro ERE que afectó a 142 trabajadores, en buena parte vinculados también a los centros de Palos y Huelva. En aquella ocasión, los recortes formaban parte de una reestructuración a nivel nacional para reducir capacidad industrial, en medio de un proceso de reorganización del negocio que también provocó movilizaciones.

La plantilla de Palos de la Frontera, que mantiene actualmente una elevada carga de trabajo, ha manifestado su preocupación por el impacto acumulado de estos procesos sobre la estabilidad del empleo. En este contexto, los representantes sindicales han trasladado su malestar por lo que consideran una estrategia de fondo orientada a reducir el peso industrial del grupo en determinados territorios. Según UGT FICA Huelva, el expediente actual no presenta urgencia real, ya que la empresa contempla su aplicación a lo largo de un periodo de más de un año y medio, lo que refuerza su tesis de que se trata de una decisión precipitada.

El expediente afecta, además de a Palos, a los centros de Puertollano (Ciudad Real), Avilés (Asturias), Sagunto (Valencia), Cartagena (Murcia) y a la sede central de Madrid. Los sindicatos han solicitado a las administraciones públicas que intervengan y medien con la dirección de la empresa, con el fin de reconducir la situación y evitar una nueva pérdida de empleo en un sector estratégico como el químico.

Por el momento, Fertiberia no ha ofrecido respuesta pública tras la huelga ni ha modificado su posición oficial. Las organizaciones sindicales no descartan nuevas movilizaciones en las próximas semanas si no se revierte el expediente o se reactiva el marco de negociación colectiva.