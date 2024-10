Los trabajadores de la Piel de Ubrique suspenden la huelga de este miércoles

Cádiz/Los trabajadores del sector de la Piel de Ubrique no irán a la huelga este miércoles 23 de octubre. Tras casi once horas de negociación en el servicio de mediación Sercla, los representantes sindicales y la patronal acercaron posturas en cuestiones fundamentales como la subida salarial y el tiempo de bocadillo como tiempo efectivo de trabajo. Faltan algunos puntos del convenio por cerrar, por lo que por el momento se mantienen los paros parciales fijados para la próxima semana. "Nos veremos en el Sercla el próximo lunes para cerrar estos detalles. Esperemos que solo salga bien, que se termine", comenta Antonio Montoro, secretario provincial de UGT-FICA (Federación de Industria, Construcción y Agro).

La suspensión de la huelga se ha decidido ante el acuerdo en temas princicipales, como el tiempo de bocadillo que era la razón principal por la que los delegados sindicales se plantaron y optaron por las movilizaciones. Las partes estipulan que los quince minutos para la parada del bocadillo se contabilizan dentro del horario de trabajo para todos los trabajadores, en decir, no solo para aquellos que tienen turno de mañana, sino también para los de turno partido (mañana y tarde). Queda supeditado a la aprobación de la reducción de la jornada laboral, que pretende pactar el Gobierno central. Eso abriría un plazo de 30 días para volver a negociar este punto. "Hay que tener en cuenta que de 1.784 horas anuales se reducirían unas 70 horas, y ahí habría que hacer el recálculo por el tiempo de bocadillo", aclara Montoro.

El nuevo convenio tendrá una vigencia de cuatro años, de 2024 a 2027, ejercicios en los que se aplicarán subidas. Para este año se ha pactado un incremento del IPC más 1,2%, mientras que para los tres sucesivos será de IPC más 1,1%. La jornada anual, como menciona el responsable sindicales, se ha fijado en 1.784 horas, lo que suponen dos días menos de trabajo al año para los empleados del sector. Cada empresa deberá incluirlos en sus calendarios laborales.

Ya se ha cerrado el plus de transporte, la ayuda de discapacidad, el reconocimiento del 100% para los accidentes in itinere. Todavía debe redactarse de manera adecuada los cambios en el sistema de promoción, lo que incluye eliminar las categorías inferiores y recoger el ascenso automático de una categoría a otra. Y deben cerrarse la cuestión de la lactancia acumulada y el plus de ayuda de estudios. Por eso, explica el responsable de UGT-FICA, la huelga solo se ha aplazado y se mantienen los paros de una hora previstos para los días 29 y 31. "El lunes habrá una jornada de negociación en el Sercla para cerrar los flecos. Espero que todo salga bien. Si no, esa jornada podremos solicitar más días de huelga si la patronal se niega. Sería un absurdo", concluye Antonio Montoro.