Los trabajadores de Navantia paran y reclaman un convenio "atractivo" para abordar la carga de trabajo con garantías

Cádiz/Los trabajadores de Navantia han parado hoy su actividad durante 24 horas para reclamar a la empresa un convenio colectivo "suficiente" que permita abordar con garantías la carga de trabajo que los astilleros de la Bahía de Cádiz tiene asegurada para los próximos años. Los representantes sindicales consideran necesario que se regule las condiciones laborales de la plantilla, incluidas las promociones y ascensos, para que la empresa sea "atractiva" a la hora de captar nuevos trabajadores con los que atender los retos que la compañía tiene por delante, que son "considerables". Se trata de una de las cuestiones que mantiene alejadas a la dirección y la parte social en la negociación del convenio, en la que necesitan avances.

El presidente del comité de empresa de la factoría de San Fernando, Fernando Zazpe, se refiere a la necesidad de que el convenio recoja el sistema de tablas salariales que actualmente no consta en el convenio y que, defiende, debe estar, lo que reconoce que parece que puede estar cerca en la negociación. Un aspecto "muy relevante", según sus propias palabras, es que los trabajadores tengan un plan de carrera, es decir, que tengan un perspectiva de crecimiento y mejora profesional dentro de la empresa. El presidente del comité de Navantia Cádiz, José Antonio Bolaños, explica que "sobre todo, los jóvenes están entrando con salarios mínimos y no tienen expectativas de mejorar. No entienden, y tienen razón, que con los requisitos tan duros que hay para entrar y los exámenes que tienen que hacer se cobre tan poco. Son titulados con carrera universitsria e idiomas". Lo lógico, insiste el representante sindical de La Isla, es que los trabajadores tengan claro ese proceso de ascenso y promoción "que ahora mismo no es visible, ni transparente".

Zazpe menciona las previsiones de carga de trabajo que tienen los astilleros para los próximos años, unos retos para los que la empresa necesitará incorporar a más personal, y para ello debe hacerse más "atractiva". Los responsables sindicales ya han advertido en varias ocasiones del problema al que se enfrenta la compañía en el mercado laboral para conseguir captar y retener talento, por la competitividad que hay en el sector, con empresas privadas que ofrecen mejores condiciones. Mejorar el convenio beneficiará a la plantilla actual, pero también a la propia empresa, entienden, para abordar los encargos previstos "con garantías". Para eso el convenio tiene que ser "suficientemente atractivo".