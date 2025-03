Así es la tormenta perfecta que ha disparado el precio del huevo

Sevilla/El huevo, alimento básico por antonomasia y de muy difícil sustitución, se ha disparado de precio, sobre todo en el último mes. En los últimos años ya se percibía una tendencia sostenida al alza motivada, sobre todo, por las tensiones inflacionistas y el aumento de la demanda, ya que, cada vez más, este producto rico en proteínas se asocia a hábitos saludables.

Pero en los últimos 30 días se ha producido un salto. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la docena de huevos más barata en un supermercado, de tamaño M, se situaba en febrero a 2,1 euros y solo un mes después se iba a 2,6, un 24% más, mientras que los más económicos de la categoría L subían a 2,8 euros.

Los precios en origen, los que vende el productor directamente a su proveedor, también están en ascenso continuo, y al menos hasta el 16 de marzo (última fecha disponible) no daban ningún síntoma de suavizarse. A mitad de febrero una docena de huevos de jaula tipo L estaba a 1,68 euros en origen y a mediados de este mes se situaba en 2,07 (ver gráfico), un 24,7% más, según los datos del Ministerio de Agricultura. Los de suelta (gallinas en suelo) L han pasado, por su lado, de 1,81 a 2,27 euros la docena, los camperos (categorías L y M) de 1,85 a 2,11 euros y los ecológicos categoría L de 2,68 a 2,88, un alza menor que las del resto de categorías.

La demanda de huevo crece con fuerza (en un contexto de descenso del consumo alimentario) mientras que la oferta no lo hace en la misma medida

Naturalmente, estos incrementos se acabarán notando en el consumidor (que no solo es el cliente de supermercado, también lo es la industria y la hostelería) pero desde el sector del huevo se precisa que los contratos de compra con los proveedores son a largo plazo, por lo que no es algo que se deba trasladar de forma inminente ni de golpe.

Las múltiples causas de la subida

¿Qué está pasando? ¿Por qué este incremento tan acusado y por qué ahora? Se mezcla una tendencia a largo plazo con cuestiones coyunturales del corto plazo.

La tendencia, como se ha afirmado al principio, es la del incremento del consumo. Según los datos de Federovo, la Federación Española de Empresas del Sector del Huevo, en 2023 (último año completo con datos) cada español consumió 137 huevos, un 7% más que en el año anterior, y, hasta noviembre de 2024, 142 huevos, un 3,1% más. La producción, sin embargo, fue de 1.164 millones de huevos, un 2,2% más, crecimiento menor que el del consumo, aunque en valor la industria facturó 2.278 millones, un 30% más, debido a la inflación de precios.

Esta situación de aumento de la demanda se ha agudizado en los últimos meses en la Unión Europea. “Los datos objetivos dicen que el consumo ha aumentado mucho mientras que la oferta no ha tenido incremento”, afirma Mari Luz de Santos, directora de Federovo, que explica que ahora mismo la oferta se está viendo afectada por la incidencia de la gripe aviar en el norte de Europa, que ha llevado a la pérdida de 15 millones de aves.

En España, este virus –que es activo sobre todo en invierno-- no ha tenido incidencia alguna, lo que ha hecho que aumente la demanda de huevo nacional por parte de los países afectados y eso ha tensionado aún más el mercado. Recordemos que nuestro país es el tercer productor europeo, con el 13,5% del total y vende al exterior aproximadamente un 20% de su producción. De Santos confía en que la incidencia de la enfermedad en Europa baje con el buen tiempo y las altas temperaturas y que “haya más disponibilidad de producto en los próximos meses”.

También afecta, en menor medida según los industriales españoles, la gripe aviar en Estados Unidos, mucho más mortífera que en Europa. El país norteamericano ha perdido 160 millones de gallinas (50 millones de ellos ponedoras) y necesita huevos de otras partes del mundo. De momento se está surtiendo de los países cercanos, México y Canadá, y también de otros como Turquía y Australia, muy excedentarios. De Santos afirma que España no está enviando huevos a EEUU porque “los trámites no están arreglados”. Solo tiene permiso para la exportación para uso industrial, pero “no se están enviando”. “Y tampoco está tan claro que quieran huevos de la UE, ya que los estándares de estos productos son más altos y, por tanto, más caros”, precisa

Pese a esta aparente desconexión entre Europa y EEUU, De Luz admite que una situación tan grave como la del país norteamericano incide en los precios a nivel mundial, al condicionar la oferta global. En ese país la docena de huevos ha llegado a rondar los cinco euros y se han producido situaciones de contrabando del producto en la frontera de Canadá. También se ha llegado a poner de moda el alquiler de gallinas a empresas productoras.

Aún hay otra causa más de la subida de precios en España. Sería lógico que, ante un incremento de la demanda, las empresas invirtieran más e incrementaran su producción. Pero no sucede así porque esta situación ha coincidido con un proceso de reconversión hacia la eliminación progresiva de las gallinas criadas en jaulas, porque así lo demanda el consumidor y también la estrategia verde de la Unión Europea. Las nuevas granjas en suelo tiene más coste y no producen más cantidad, por lo que las empresas necesitan más espacio. Ahí se están topando con las administraciones, que “suelen tardar años” en emitir los permisos, se lamenta Federovo y esto supone “una barrera importante para el crecimiento del sector del huevo en España”. De Santos afirma que al no haber agilidad, la disponibilidad es menor y los mercados se tensionan, porque tampoco hay alternativa a un producto de uso masivo en cocinas, industria y hostelería.

Andalucía, en el furgón de cola del consumo

El sector del huevo en Andalucía no es muy grande. De las 48 millones de gallinas ponedoras en España (dato de 2023) dos están en la comunidad, y de las 1.800 granjas unas 176 están asentadas en la comunidad. La producción es el 3,95% del total del país, 46 millones de docenas de huevos, pero en cualquier caso, según Federovo, tiene un gran peso económico, social y territorial en las zonas rurales “donde mayoritariamente se asienta”. El consumo en Andalucía es uno de los más bajos de España, por otro lado, con 133 huevos por habitante, solo por encima de Castilla La-Mancha, Murcia, Baleares y Extremadura. La más consumidora es Cantabria (178), seguida de Navarra (175) y País Vasco (169), lo que da cuenta de que es un producto más demandado en el norte.