Sevilla participará en el diseño de chips de la UE con su Instituto de Microelectrónica del CSIC

Sevilla/Un consorcio de 12 socios europeos ha sido seleccionado para desarrollar la Plataforma de Diseño de Chips de la Unión Europea (EuroCDP). El consorcio estará coordinado por el instituto belga IMEC -líder en investigación y desarrollo de nanoelectrónica y tecnologías digitales- y liderado a nivel español por dos de los Institutos del Centro Nacional de Microelectrónica del CSIC: el Instituto de Microelectrónica de Sevilla y el Instituto de Microelectrónica de Barcelona. Con ello, Sevilla se pone a la vanguardia tecnológica en una industria estratégica como la de los semiconductores, donde ha tomado también posiciones Málaga con el desembarco del IMEC.

El principal objetivo de este sistema es facilitar el acceso a infraestructura avanzada para el diseño de semiconductores, así como ofrecer formación y asesoramiento a startups, pequeñas y medianas empresas, y organizaciones de investigación. Esto supone un gran avance en la democratización y en el impulso de la innovación en semiconductores a nivel europeo, un aspecto clave para lograr avances significativos hacia la denominada soberanía digital.

Y es que la industria de los semiconductores constituye un pilar fundamental de la tecnología moderna, impulsando desde teléfonos inteligentes hasta dispositivos médicos de última generación. A través de la Ley de Chips de la UE, Europa busca fortalecer su presencia en el mercado global de semiconductores.

Está previsto que el proyecto comience a incorporar a las primeras empresas y startups a principios del próximo año. A partir de ese momento se les proporcionará un acceso a servicios con precios reducidos que fomentará las capacidades europeas de diseño, incluyendo una hoja de ruta que contempla la fabricación, encapsulado y tests de los chips. Además, contarán con apoyo especializado para acceder a herramientas comerciales de diseño electrónico asistido por computador, bibliotecas de módulos de propiedad intelectual, y a tecnologías a través de las líneas piloto de la Ley de Chips de la UE, incluyendo proyectos en abierto como herramientas EDA y flujos de diseño, así como un catálogo de bloques IP en abierto que se coordinará desde la plataforma bajo el liderazgo del CNM.

Además de estos los dos institutos de microelectrónica de Sevilla y Barcelona, centros del CSIC, el equipo de coordinación de la Plataforma de Diseño de Chips de la UE está compuesto por imec (Bélgica), French Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA, Francia), Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V. (Alemania), Leibniz Institute for High Performance Microelectronics (IHP, Alemania), Silicon Austria Labs (Austria), Fondazione Chips-IT (Italia), International Iberian Nanotechnology Laboratory (INL, Portugal), Eindhoven University of Technology (TU/e, Países Bajos), Tampere University (Finlandia), CVUT (República Checa) y AGH University of Krakow (Polonia). El Proyecto tendrá una financiación total de alrededor de 25 millones de euros, de los cuales cerca de un millón trescientos mil corresponderían al CSIC, y una duración de cuatro años, desde 2025 hasta 2028.

“La participación del CNM en este proyecto es estratégica, ya que lo sitúa como centro de referencia en diseño de chips y semiconductores a nivel nacional, permitiendo impulsar el ecosistema español que se verá reforzado con la creación de esta plataforma”, indica la investigadora del IMSE-CNM Macarena Cristina Martínez Rodríguez, coordinadora del CSIC en el Proyecto.