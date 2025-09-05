El precio de la vivienda en Andalucía sube un 13,6% y supera la media nacional

El mercado inmobiliario andaluz registra un notable incremento durante el segundo trimestre de 2025, con una subida del precio de la vivienda libre del 13,6% respecto al mismo periodo de 2024. Este aumento posiciona a Andalucía 0,9 puntos por encima de la media nacional, que se sitúa en el 12,7%, según revela el Índice de Precios de Vivienda (IPV) publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El incremento nacional representa la mayor alza interanual desde el inicio de la serie histórica en el primer trimestre de 2007, cuando los precios subieron un 13,1%.

Andalucía se consolida como una de las comunidades autónomas donde más se ha encarecido la vivienda libre durante este periodo, ocupando el cuarto puesto junto con Castilla y León. Solo la Región de Murcia, con un incremento del 14,6%, y Aragón y La Rioja, ambas con un 13,7%, presentan alzas superiores. Inmediatamente después se sitúa Asturias, con un aumento del 13,5%. En el extremo opuesto, las regiones que han experimentado incrementos más moderados son Cantabria (10,8%), Castilla-La Mancha (11,3%), Canarias y Cataluña (11,6%), y Baleares (11,7%). Este marcado ascenso del segundo trimestre a nivel nacional, superior en medio punto al registrado en los tres primeros meses del año, consolida una tendencia al alza que ya acumula 45 trimestres consecutivos.

Por tipología de vivienda, el precio de la vivienda nueva en Andalucía ha aumentado un 15,8% interanual, superando en 3,7 puntos la media española del 12,1%, que ha experimentado un ligero retroceso de una décima respecto al trimestre anterior. En cuanto a la vivienda usada, el incremento en territorio andaluz alcanza el 13,2%, también por encima del dato nacional del 12,8%, que representa la subida más elevada en 18 años, concretamente desde el primer trimestre de 2007. Es destacable que todas las comunidades y ciudades autónomas han presentado tasas interanuales positivas de dos dígitos en el precio de la vivienda libre durante este segundo trimestre de 2025.

Evolución trimestral de los precios inmobiliarios

Si analizamos la variación respecto al trimestre anterior, el precio de la vivienda libre en Andalucía ha experimentado un incremento del 3,9% entre abril y junio de 2025, una décima menos que la media nacional del 4%. Este dato representa para España el mayor aumento trimestral desde el segundo trimestre de 2015, cuando se registró un repunte del 4,2%, y consolida seis trimestres consecutivos de alzas en el mercado inmobiliario español.

Por segmentos, el precio de la vivienda nueva ha subido un 2,6% trimestral tanto en Andalucía como en el conjunto nacional, mostrando una notable desaceleración respecto al incremento del 5,5% registrado en el trimestre precedente. En contraste, la vivienda de segunda mano ha experimentado un aumento del 4,1% en Andalucía en comparación con los tres primeros meses del año, ligeramente por debajo del 4,2% observado a nivel nacional. Este dato representa para España una subida de un punto porcentual respecto al trimestre anterior y la más elevada desde el segundo trimestre de 2015, cuando el precio aumentó un 4,6% trimestral.

Factores que impulsan el mercado inmobiliario en 2025

El continuado incremento de los precios de la vivienda en 2025 responde a una combinación de factores económicos y demográficos que presionan al alza el mercado inmobiliario. La escasez de oferta frente a una demanda sostenida, especialmente en grandes núcleos urbanos y zonas costeras, continúa siendo uno de los principales motores de esta tendencia alcista. Andalucía, con su atractivo tanto para residentes nacionales como para inversores extranjeros, está experimentando una presión particular sobre su parque inmobiliario.

Los expertos del sector señalan que la política monetaria del Banco Central Europeo y la evolución de los tipos de interés están jugando un papel determinante en la dinámica del mercado. Tras las subidas de tipos experimentadas en años anteriores, la estabilización actual está permitiendo a muchos compradores acceder nuevamente al mercado, incrementando la competencia por las viviendas disponibles y, consecuentemente, sus precios.

Otro elemento a considerar es el impacto del turismo y la vivienda vacacional en determinadas zonas de Andalucía, que sigue tensionando el mercado residencial en localidades costeras y capitales de provincia con alto interés turístico. Este fenómeno está generando desequilibrios adicionales en algunos mercados locales, donde la oferta de vivienda para residentes permanentes se ve reducida por la dedicación de inmuebles al alquiler turístico.

El Índice de Precios de Vivienda (IPV)

El IPV es un indicador trimestral elaborado por el Instituto Nacional de Estadística que mide la evolución de los precios de compraventa de viviendas libres en España. Este índice resulta fundamental para comprender las tendencias del mercado inmobiliario, ya que proporciona datos desagregados por comunidades autónomas y por tipología de vivienda (nueva o de segunda mano). La metodología empleada permite obtener una imagen precisa de las variaciones de precios, tanto en términos interanuales como trimestrales.

La serie histórica del IPV se inició en el primer trimestre de 2007, por lo que los datos actuales permiten establecer comparativas con la situación previa a la crisis inmobiliaria de 2008. Esta perspectiva temporal resulta especialmente valiosa para analizar los ciclos del mercado y contextualizar adecuadamente las tendencias actuales. El hecho de que estemos asistiendo a incrementos no vistos desde el inicio de esta serie histórica refleja la intensidad del momento actual del mercado inmobiliario español.

¿Qué comunidades autónomas presentan los mayores y menores incrementos?

La disparidad en el comportamiento de los precios entre las diferentes regiones españolas refleja la heterogeneidad del mercado inmobiliario nacional. Mientras que Murcia lidera los incrementos con un 14,6%, seguida por Aragón y La Rioja (13,7%) y Andalucía y Castilla y León (13,6%), otras comunidades presentan subidas más moderadas, aunque siempre de dos dígitos. Cantabria, con un 10,8%, es la región donde menos han aumentado los precios, seguida de Castilla-La Mancha (11,3%), Canarias y Cataluña (11,6%).

Estas diferencias territoriales responden a dinámicas económicas y demográficas específicas de cada región. Factores como el desarrollo económico local, las perspectivas de empleo, la presión turística o la disponibilidad de suelo urbanizable influyen significativamente en el comportamiento de los precios. En el caso de Andalucía, su atractivo como destino tanto residencial como vacacional, junto con el dinamismo de algunas de sus áreas metropolitanas, explican en parte su posicionamiento entre las regiones con mayores incrementos.

¿Cómo afecta la subida de precios a los compradores potenciales?

El sostenido incremento de los precios está teniendo un impacto directo en la capacidad adquisitiva de las familias y en sus posibilidades de acceso a la vivienda. El esfuerzo económico necesario para la compra de una vivienda continúa aumentando, especialmente para los compradores de primera vivienda y los sectores más jóvenes de la población. Esta situación está provocando un retraso en la edad de emancipación y modificando las estrategias habitacionales de muchos hogares.

Los datos del segundo trimestre de 2025 ponen de manifiesto que la brecha entre el crecimiento de los salarios y el de los precios de la vivienda sigue ampliándose, lo que plantea importantes desafíos en términos de accesibilidad y cohesión social. Esta tendencia está llevando a muchos potenciales compradores a explorar mercados periféricos o localidades más pequeñas, donde los precios resultan más asequibles, o a optar por el alquiler como solución habitacional a largo plazo.