Portugal no ve posible garantizar que no haya otro apagón y defiende las renovables

LISBOA/La ministra de Medio Ambiente y Energía de Portugal, Maria da Graça Carvalho, afirmó este viernes en una entrevista con EFE que "no es posible garantizar" que no haya otro apagón como el que hubo en su país y España la semana pasada y se mostró "convencida" de que el problema fue de gestión del sistema y no por el uso de renovables.

En una conversación telefónica desde el Algarve, en el sur de Portugal, donde se encuentra estos días haciendo campaña para las elecciones del 18 de mayo, Carvalho apuntó que "nadie puede decir, ni puede dar garantías de que no haya un (nuevo apagón)" y recordó que en el pasado ha habido algunos importantes en Francia, Italia, EEUU o Chile.

Aun así, agregó, "lo que podemos hacer es reducir la probabilidad de que ocurra un (nuevo) apagón y, si pasa, poder recuperarnos lo más rápido posible".

Pese a que todavía se desconocen las causas del fallo eléctrico, originado en España y que se contagió a Portugal, que en ese momento estaba importando energía del territorio español al ser más barata, Carvalho subrayó que fue un problema de gestión del sistema y de la red, no tanto de las renovables.

En ese sentido, se mostró "convencida" de que el origen no estuvo en la tecnología que se emplea, sino que es "una cuestión de resiliencia de la red, de control de potencia y de cantidad de almacenamiento". "Puede ser una cuestión de equilibrio entre energías más intermitentes y no intermitentes -agregó-, pero tenemos energías renovables no intermitentes, como la hidroeléctrica", que Portugal está usando "mucho" en estos momentos.

Reuniones con España

Para averiguar las razones del apagón, la ministra detalló que mantiene reuniones "habituales" con la vicepresidenta tercera de España y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, y que existe un grupo de trabajo bilateral a nivel ministerial y de secretarios de Estado.

"Nos hemos reunido hoy y nos reunimos todas las semanas", indicó Carvalho, quien recordó que el día del "incidente", el pasado 28 de abril, intercambiaron mensajes en varias ocasiones.

"La información que tenemos de España es que está recogiendo todos los datos, de hecho, están intercambiando datos con las dos operadoras de red", en el caso de España, Red Eléctrica, y en el de Portugal, con Redes Eléctricas Nacionales (REN), apuntó la responsable política. Carvalho destacó que "hay millones de datos que es necesario analizar" y, después de esta recopilación, se sabrá de "forma clara" el origen del apagón: "Del lado de España, nos informaron que todavía es pronto para decir el origen porque es muy complejo e implica la evaluación de muchos datos", apuntó.

Por lo pronto, aparte de hacer sus propias investigaciones internas, Portugal ha solicitado una auditoría independiente a la Unión Europea (UE) sobre las causas, que puede tardar unos seis meses en arrojar resultados, aunque Carvalho destacó que han pedido a la Comisión Europea que lo acelere.

Interconexión con Francia

En paralelo, Portugal y España van a reforzar la presión a nivel europeo para aumentar la interconexión con Francia, porque "esto no es un problema bilateral, ni trilateral, es un problema europeo, del mercado interno de Europa". "Si la interconexión de España con Francia fuese más rápida, fuese mayor, más potente, la recuperación en España (en caso de apagón) sería más rápida y eso podría ayudar a Portugal", indicó Carvalho.

Las autoridades portuguesas también quieren analizar la posibilidad de tener intercambios con Marruecos, que ayudó a España durante el apagón, pese a que en el caso de Portugal es "más complicado" porque geográficamente está más lejos del país árabe. "Pero es algo que nos gustaría considerar -remarcó Carvalho-, ver los costos asociados a esta conexión".

Mientras, Portugal reanudó este jueves de forma gradual la importación de energía de España, tras diez días de interrupción y antes de retomarla plenamente. "Dentro de unos días, volveremos a la situación normal", auguró la responsable política, que, no obstante, aseguró que Portugal cuenta con el respaldo de los denominados blackstart, que son centros electroproductores que pueden empezar a producir desde cero.

Carvalho señaló que, después del día del apagón, el primer ministro portugués, Luís Montenegro, anunció que el país va a tener cuatro blackstart, con lo que, si va a cero, tendrá mayor capacidad para recuperarse. En el momento del fallo eléctrico, Portugal tenía dos, el de Tapada do Outeiro, que es un ciclo combinado de gas natural, y el de Castelo do Bode, que es hídrico, y que iban a ser sustituidos por dos más modernos, el de Alqueva y el de Baixo Sabor, que son hidrológicos, aunque tras este incidente han decidido mantener los cuatro.