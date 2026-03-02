El oro y la plata suben tras los ataques de EEUU e Israel a Irán

El precio del oro, activo considerado refugio en tiempos de incertidumbre, y el de la plata, suben este lunes moderadamente tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel a Irán del fin de semana. Según datos de Bloomberg, el precio del oro avanza el 1,9% a las 7:15 de este martes (6.15 GMT) y se cambia a 5.378,88 dólares por onza.

No obstante, durante la madrugada ha llegado a situarse en un máximo de 5.393,28 dólares.

El oro mantiene en las últimas semanas una tendencia ascendente con la que intenta aproximarse a los máximos históricos del pasado 28 de enero, cuando alcanzó los 5.595,47 dólares por onza.

Por su parte, la plata se revaloriza este lunes el 1,35 %, hasta los 95,05 dólares. En el inicio de la cotización de este lunes, la plata ha llegado a subir con mucha más fuerza, hasta rozar los 100 dólares (99,68 dólares).

Otros metales también suben este lunes. El cobre gana un leve 0,16 %, hasta los 13.391 dólares en el mercado de futuros de Londres.