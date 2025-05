El nuevo presidente de los empresarios de Cádiz se estrena con las reivindicaciones históricas de la provincia a la Administración

Cádiz/"Empresas y ciudadanos seguimos esperando que se cumpla con nosotros. ¿Dónde están nuestros Presupuestos Generales del Estado? ¿Dónde está el nuevo hospital? ¿Dónde está el corredor ferroviario, la Alta Velocidad, la ampliación del aeropuerto? ¿Dónde está Lógica? Y así un lamentable largo etcétera. Doce años después, estamos igual en la provincia de Cádiz". Con estas palabras cerraba el nuevo presidente de los empresarios de Cádiz, José Andrés Santos, el discurso con el que este miércoles ha arrancado su mandato, con el que sigue la línea de reivindicaciones históricas de la sociedad y el empresariado gaditanos, del que la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz (CEC) y el presidente saliente, Javier Sánchez Rojas, han sido portavoz.

Santos mostraba la distancia que hay entre las exigencias que tienen las empresas, que cumplen con obligaciones y responsabilidades, sin que se les permita errores o demoras, frente a la falta de respuesta que tienen de las administraciones que deben gestionar las necesidades, en este caso, de la provincia de Cádiz, en forma de infraestructuras y comunicaciones, y de los propios empresarios, con apoyo a su apuesta emprendedora, entre otras cosas que la desregulación que demandan.

"Las empresas cumplimos: con nuestros impuestos, con nuestras obligaciones y nuestras responsabilidades. Cada día, sin excusas, y si no lo hacemos se nos castiga, se nos multa, ni una leve demora nos permiten. Y para colmo actuamos gratuitamente como recaudadores ingresando las retenciones de nuestros trabajadores o las cuotas de la Seguridad Social. No cometas un fallo, que la deuda del empresario no prescribe, y si sales de ella el sistema no te olvida. Y aún así arriesgamos nuestro patrimonio. Son las reglas y de eso podemos estar orgullosos, pero quienes nos gobiernan y están obligados a administrar estos recursos que nos recaudan, que cada vez son más, no cumplen de igual manera", exponía.

El nuevo presidente de la CEC afronta el cargo desde la conciencia de que la organización debe afrontar cambios profundos para adaptarse a los nuevos retos, a la nueva realidad.

