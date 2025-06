La inversión extranjera se desploma en Andalucía un 66% en el primer trimestre de 2025

Sevilla/En los últimos años, Andalucía ha sido receptora de importantes inversiones de multinacionales extranjeras, que han actuado como un factor clave en el crecimiento de la economía regional, contribuyendo además a su internacionalización, su competitividad y la creación de empleo. De hecho, en 2024 la inversión extranjera se elevó a 823,7 millones de euros, un 38% más que en 2023. Sin embargo, la tendencia alcista de inversiones se ha frenado bruscamente en el primer trimestre de 2025, coincidiendo con el inicio de la guerra de aranceles iniciada por Trump. En Andalucía, las inversiones extranjeras han caído un 66%, hasta los 48,2 millones de euros, frente al 45% de bajada en España, donde se han quedado en 4.000 millones, según los datos a conocer este viernes por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Sin contar 2022 -año excepcional por la compra de la mina de Aguas Teñidas por parte de la australiana Sandfire-, la media de inversión en el primer trimestre de cada año ha sido de 120 millones de euros. Algo ha cambiado a principios de 2025, cuando el flujo de inversión productiva extranjera en la comunidad autónoma andaluza entre enero y marzo de 2025 ha caído hasta los 48,2 millones de euros. Hay que irse a 2015 para encontrar un primer trimestre con una cifra inferior de inversión extranjera, cuando se situó en 23,3 millones.

Atendiendo a la cronología de la guerra de aranceles, ésta comenzó el 21 de enero de 2025, cuando tan sólo un día después de su toma de posesión, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles del 100% a los BRICS, la organización multilateral que agrupa a economías emergentes y en la que incluyó por error a España. El 1 de febrero firmó las órdenes ejecutivas para incrementar los aranceles a México, Canadá y China. Desde entonces, Trump ha ido variando los porcentajes de aranceles a imponer, así como los países, creando un estado de incertidumbre mundial que ha hecho responder a los afectados, entre ellos la Unión Europea, China o Canadá.

José Ignacio Castillo, catedrático de Economía y presidente de la Academia Andaluza de Ciencia Regional / M. G.

José Ignacio Castillo, catedrático de Económica, indica que "si no hay acuerdo sobre los aranceles, lo más probable es que se produzca un enfriamiento y recesión de la economía y, por tanto, las empresas podrían quedarse con exceso de capacidad productiva. ¿Para qué invertir más entonces? Es de esperar que los datos de inversión extranjera en el mundo desarrollado, no sólo en Andalucía, no alcancen récords. De todo modos, habrá que esperar a los datos de tres o cuatro trimestres de inversión porque muchas veces se adelantan inversiones y otras se retrasan por temas burocráticos".

"Las reglas comerciales determinan donde, por ejemplo, instalas una fábrica. Si una empresa prevé vender a Estados Unidos y se prevé que Trump va a poner un muro comercial, lógicamente esa planta se pondrá dentro de ese país. Pero si esa fábrica no sólo produce para Estados Unidos, sino también para Europa, que responde con otro muro comercial, esta guerra le va a afectar igualmente. Hasta que se firmen acuerdos comerciales a largo plazo habrá una cierta reticencia a tomar decisiones de inversión, sobre todo cuando la empresa tenga previsto exportar una parte significativa de su producción. No es un buen momento para decidir dónde invertir hasta que los distintos países firmen la pipa de la paz y queden definidos cómo de altos van a ser esos muros comerciales", agrega Castillo, que es también presidente de la Academia Andaluza de Ciencia Regional.

En cuanto a los conflictos bélicos, como el de Ucrania o el de Gaza, afirma que "se han sabido encapsular bien. Ahora se está incrementando el precio del petróleo por los bombarderos de Israel sobre Irán, al igual que sucedió al principio de la guerra de Ucrania. Si se logra encapsular el conflicto de Israel e Irán, los precios del petróleo bajarán . Si se prolonga ese conflicto, y Estados Unidos entra y se cierra el Estrecho de Ormuz, pues el precio se disparará lógicamente, lo que hará más probable la llegada de la recesión y las empresas tendrán miedo a invertir".

El catedrático Francisco Ferraro, presidente del Observatorio Económico de Andalucía / Manuel Gómez

Incertidumbre internacional

Para el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla y presidente del Observatorio Económico de Andalucía (OEA), Francisco Ferraro, es probable que las inversiones extranjeras en Andalucía hayan caído por los aranceles "pero -aclara- hay que tener en cuenta que pueden fluctuar mucho porque una sola inversión puede dar el vuelco a los datos estadísticos". Dicho esto, Ferraro destaca que "estamos en un momento de incertidumbre internacional motivado por los aranceles y las tensiones bélicas, que pueden afectar a los precios de la energía, sobre todo ahora con lo de Irán. Esto puede provocar que las inversiones productivas que no estaban decididas puedan demorarse por esta situación".

Lamenta este catedrático la inseguridad que están provocando las decisiones de Trump, "que son de una alta volatilidad, como estamos observando. Son decisiones que parecen deberse al estado de humor de una persona, aunque la realidad será más compleja. A ver cómo responde ahora a la misiva del Gobierno de España diciendo que no va a subir la inversión en Defensa al 5% del PIB. Igual Trump decide poner algún veto a España".

José María O'kean, catedrático de Economía Aplicada / Juan Carlos Vázquez

Por su parte, José María O'Kean, catedrático Economía Aplicada de la Universidad Pablo Olavide, ha declarado que esa menor inversión extranjera en el primer trimestre en Andalucía podría deberse a un retraso en la toma de decisiones por parte de las empresas, por lo que entiende que "habría que observar los siguientes trimestres para saber si es una cuestión estructural o coyuntural". Sobre si los aranceles podrían explicar esa caída de las inversiones extranjeras, advierte que aún no han entrado en vigor "y lo que está haciendo ahora Trump es negociar". A su juicio, "la inversión extranjera puede caer por la pérdida de confianza en Andalucía, cosa que no parece que sea así porque la situación no ha cambiado. Puede ser que sea por España, pero la economía va bien. También puede ser por una cuestión global. Si es un tema sectorial, habría que estudiar qué inversiones han caído".