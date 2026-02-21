Ante la incertidumbre, estrategia.

Pablo Lora y Borja de la Iglesia, Family Bankers de Banco Mediolanum.

La incertidumbre en los mercados financieros no es nueva: es cíclica y connatural a su funcionamiento. A lo largo de la historia, los inversores han convivido con crisis económicas, cambios de ciclo, tensiones geopolíticas y episodios de volatilidad más o menos intensos. Sin embargo, el momento actual presenta una particularidad que amplifica esta sensación de inquietud: la aceleración informativa sin precedentes en la que vivimos. El ruido mediático constante, la velocidad a la que circulan las noticias y el acceso inmediato a datos económicos globales han multiplicado la percepción de volatilidad. Y han generado una sensación de inestabilidad permanente que condiciona la toma de decisiones.

En este contexto, ante las primeras señales de agitación, la tentación es abandonar el barco sin esperar a que la tormenta amaine. Conviene recordarlo con claridad: incertidumbre no es sinónimo de riesgo. La volatilidad es parte inherente de los mercados. El verdadero riesgo aparece cuando no existe una estrategia definida o cuando se toman decisiones precipitadas guiadas por el miedo.

No podemos predecir la dirección del viento, pero sí ajustar las velas. Esa es la diferencia entre navegar y naufragar. Y esa capacidad de maniobra no surge de la improvisación, sino de la preparación. La tranquilidad del inversor no se construye en los momentos de bonanza, sino antes, mediante una planificación financiera coherente y adaptada a los objetivos.

Esa preparación se basa, en primer lugar, en contar con una estrategia clara a partir del acompañamiento de un asesor financiero que ayude a mantener el rumbo en función del horizonte temporal (corto, medio o largo plazo). Cuando el objetivo queda lejos, la renta variable forma parte natural de la ecuación y, con ella, la aceptación consciente de que habrá episodios de volatilidad. No son una anomalía ni un fallo del sistema, sino una condición natural en el camino del inversor.

Una de las herramientas más eficaces para gestionar esas turbulencias es la inversión periódica. Este enfoque permite entrar en los mercados de forma gradual, suavizando el precio medio de entrada a lo largo del tiempo. Pero su valor va más allá de lo técnico: actúa como un auténtico antídoto frente a las emociones. Ante la impulsividad, disciplina; ante el ruido, método. Cuando existe una planificación, las decisiones dejan de depender del estado de ánimo del momento y pasan a responder a un plan previamente definido.

La anticipación implica también gestionar la liquidez de forma estratégica. Disponer de margen financiero permite afrontar las correcciones con una mirada distinta: no como una amenaza, sino como una oportunidad. Los inversores mejor preparados no reaccionan al pánico generalizado; lo aprovechan para reforzar sus posiciones cuando los precios ajustan.

Por eso, cuando los mercados caen, los principios no cambian: paciencia, método y respeto del horizonte temporal. Mantener la estrategia definida evita dejarse arrastrar por movimientos de corto plazo que rara vez benefician al inversor de largo recorrido. Como recordaba Warren Buffett: “Solo cuando baja la marea descubres quién estaba nadando desnudo”. Tener una estrategia no evita las mareas, pero sí permite atravesarlas con serenidad y mantener el rumbo cuando todo a nuestro alrededor parece moverse.