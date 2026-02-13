Heineken España logra el hito de producir exclusivamente con energía limpia

Heineken España se ha convertido en la primera gran cervecera en elaborar toda su producción con energía 100% renovable. Desde diciembre de 2025, la filial española del grupo cervecero neerlandés produce sus cervezas, cider y tinto de verano sin recurrir a combustibles fósiles, un avance que sitúa a España como el primer mercado de Heineken N.V. que completa la descarbonización total de sus procesos industriales. La compañía alinea así su actividad con el objetivo global del grupo de alcanzar cero emisiones netas en producción en 2030 y en toda la cadena de valor en 2040.

“Desde diciembre de 2025 elaboramos todos nuestros productos con energía 100% renovable”, señaló el presidente de Heineken España, Etienne Strijp, durante la presentación del proyecto. El directivo subrayó que la transformación no se limita al suministro eléctrico renovable, sino que incluye también la energía térmica, esencial para el proceso cervecero y tradicionalmente más difícil de sustituir. Según Strijp, descarbonizar el calor industrial ha sido “un desafío enorme” que refuerza la competitividad de la empresa y demuestra que la transición energética puede aplicarse “a escala cuando hay ambición, innovación y alianzas”.

La compañía ha movilizado más de 80 millones de euros junto a socios como Iberdrola, Engie y CSIN para culminar este proceso. Su plan combina eficiencia energética, tecnologías renovables —desde la fotovoltaica y la termosolar hasta el biogás, la biomasa y el biometano— y el aprovechamiento de residuos bajo criterios de economía circular. Este enfoque reduce las emisiones directas e indirectas vinculadas a su actividad industrial en España.

Andalucía, eje estratégico de la descarbonización

Una parte decisiva del proyecto se apoya en instalaciones situadas en Andalucía. La planta termosolar de Sevilla, desarrollada con ENGIE y considerada la mayor instalación de uso industrial de Europa, ha permitido sustituir totalmente la producción de calor mediante combustibles fósiles. En Jaén, la fábrica emplea una planta de biomasa que utiliza restos de olivar para generar energía térmica renovable. Y en Huelva, la planta fotovoltaica de El Andévalo —gestionada junto a Iberdrola— proporciona electricidad con origen 100% renovable.

Andalucía concentra dos de las cuatro fábricas que la compañía tiene en España, las de Sevilla y Jaén, además de dos microcervecerías en Sevilla y Málaga. Desde estos centros se producen millones de hectolitros cada año y se impulsa un modelo industrial más eficiente, innovador y alineado con los objetivos globales de descarbonización del grupo.

El consejero de Industria, Energía, Minas y Digitalización de la Junta, Jorge Paradela, destacó que este avance “tiene mucho que ver con Andalucía”, al albergar la fábrica más importante del grupo en España y otra de relevancia en Jaén. Paradela señaló que el logro encaja con la visión del Gobierno andaluz de convertir la descarbonización y la lucha contra el cambio climático en un motor de transformación económica. Recordó además que el 68% de la generación eléctrica andaluza procede ya de fuentes renovables, 12 puntos por encima de la media nacional, un factor que favorece la captación de inversión industrial.

Un proyecto respaldado por administraciones y socios energéticos

El anuncio reunió a representantes institucionales y a los socios energéticos de la compañía. Entre ellos participaron Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Jorge Paradela; y Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. Todos coincidieron en destacar la importancia de la colaboración entre administraciones y empresas para acelerar la modernización industrial.

“Este proyecto simboliza el éxito de la transición energética y demuestra el valor de la colaboración público-privada”, afirmó Aagesen. La ministra subrayó que Heineken se había fijado 2030 como horizonte para operar con energía 100% renovable y que España ha alcanzado ese objetivo cinco años antes. Lo calificó como el resultado de “una década de apuesta por la ciencia, la tecnología y la sostenibilidad”, así como de una determinación clara para alcanzar metas y cumplirlas.

En el bloque empresarial intervinieron Carmen Ponce, directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Heineken España; Mario Ruiz-Tagle, CEO de Iberdrola España; Janis Rey, responsable de ENGIE España; y Miquel Frasquet, director técnico de CSIN y cofundador y CEO de Solatom. Todos destacaron que la compañía ha seguido una hoja de ruta exigente y verificable que integra distintas soluciones renovables para abastecer sus procesos industriales. El conjunto del proyecto se presenta como un ejemplo práctico de descarbonización a gran escala, basado en la combinación de lógica económica y ambición climática.