Las empresas fotovoltaicas niegan ser culpables del 'apagón' y apuntan a las distribuidoras

Sevilla/Cuando se produjo la caída del sistema eléctrico español este lunes había en funcionamiento plantas fotovoltaicas que sumaban 10 gigavatios (GW) de potencia, de los 32 instalados en España. La incidencia en dos plantas provocó que Francia cortara la conexión con España, haciendo caer todo el sistema energético español: fotovoltaicas, eólicas, nuclear... Los dedos acusadores han apuntado a las renovables como culpables, pero la Unión Española Fotovoltaica (Unef), que engloba a las empresas de este sector de energías renovables, ha desmentido que un mal funcionamiento de estas plantas pueda estar detrás del 'apagón" generalizado que vivió la península ibérica.

Estos empresarios no han querido determinar las causas del accidente ·"porque ello compete a Red Eléctrica Española (REE)", razón por la que han pedido "prudencia y dejar trabajar a los técnicos de REE para entender qué ha pasado y qué medidas debe tomar la red para evitar incidentes futuros". José Donoso, director general de Unef, ha declarado a este diario que "no sabemos qué tipo de incidencia se produjo en esas dos plantas del Suroeste español, suponemos que ubicadas en Huelva o Extremadura, pero chirría mucho que una o dos plantas de como mucho 100 megavatios (MW) puedan provocar la caída de todo un sistema eléctrico. En todo caso, la culpa sería de las distribuidoras o los transportistas, pero no de los productores de energía solar".

Preguntado sobre la razón que llevó a Francia a cortar la conexión eléctrica con España, Donoso contesta que ahora el país vecino tendrá que dar explicaciones de por qué lo hizo. En este sentido, descarta, como se ha llegado a decir, que la falta de inversiones en redes de evacuación de la energía esté detrás de este 'apagón'. "Todos los proyectos fotovoltaicos aprobados en España han conseguido autorización cuando tenían asegurado el punto de conexion a la red eléctrica. Otra cosa -advierte- es que hagan falta más líneas de evacuación de energía para las plantas fotovoltaicas en proyección".

Desconexión automática

En este sentido, han aclarado que "la energía que se inyecta a la red se programó el día anterior, y ayer se estaba cumpliendo estrictamente con la programación prevista. Las plantas fotovoltaicas no se desconectaron voluntariamente, fueron desconectadas de la red". El director general de Unef insiste en que "nosotros no desconectados los 10 megavatios (MW) de fotovoltaicas que estaban funcionando, se desconectaron automáticamente por protección, como ocurrió con la nuclear o la eólica". Al respecto, sí pide Unef la aprobación de un procedimiento que permitiría a las renovables ayudar a controlar la tensión y la corriente reactiva de la red.

José Donoso, director general de Unión Española Fotovoltaica / M. J.

Unef, que ha agradecido a REE "el rápido establecimiento del sistema", asegura que "la fotovoltaica es una tecnología madura que es capaz de dar todo lo que necesite la red para su estabilidad y cumple con todos los requisitos técnicos que ha venido exigiendo el operador del sistema eléctrico (REE) y la normativa (el código de conexión a red y los procedimientos de operación). La energía que se inyecta a la red se programó el día anterior, y este lunes se estaba cumpliendo estrictamente con la programación prevista".

A su juicio, "la tecnología fotovoltaica, como una de las nuevas tecnologías principales del sistema, ha asumido sus responsabilidades y sigue ofertando su tecnología en las mejores condiciones. El sistema con renovables es estable. Ha habido momentos en los que las renovables han suministrado mayor cantidad de energía al sistema que este lunes sin ningún problema".

Aclara esa asociación que "hay sistemas 100% fotovoltaicos con baterías que son perfectamente estables. Un ejemplo de ello es que ayer los sistemas autónomos de autoconsumo fotovoltaico con baterías que se reconfiguraron adecuadamente (en “modo isla”, desconectados de la red), funcionaron sin problemas".

Controlar la tensión

Con centenares de proyectos de inversión en fotovoltaicas repartidas por toda España, Unef garantiza que "el sector fotovoltaico está en condiciones de seguir aportando para cumplir con su responsabilidad de alcanzar los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), garantizando una energía barata, limpia, segura y garantizando la independencia energética, en línea con los objetivos de la UE".

Añade que "hay elementos que van a coadyuvar el cumplimento de estos objetivos, como el almacenamiento, la agilización de la tramitación de las instalaciones híbridas de fotovoltaica con almacenamiento" y la aprobación de un procedimiento que permitiría a las renovables ayudar a controlar la tensión y la corriente reactiva de la red, así como un plan de acción de almacenamiento de la UE como parte del paquete de flexibilidad.

Donoso hace una acérrima defensa de las renovables al recordar que nos garantizan "energía barata, la atracción de inversiones a España y la descarbonización de la economía". En su opinión, "el impulso de las energías renovables está contribuyendo a la reindustrialización del país a través de la ventaja competitiva que está dotando a nuestra industria así como a alcanzar los objetivos de descarbonización en la lucha contra el cambio climático".