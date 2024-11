La eficiencia energética brinda oportunidades de crecimiento

De izquierda a derecha: Manuel Barrera Viera, Sales Manager de Edison Next; Manuel Sánchez de Puerta, director de Ordenación de Sistemas Generales de Complejo Agrícola Las Lomas; Iván García Cáceres, director de Soluciones Banca de Empresas y Corporaciones Regional Sur de BBVA; y Francisco Sánchez Zambrano, subdirector de Diario de Cádiz.

La eficiencia energética se ha convertido en una oportunidad clave para que las empresas reduzcan su impacto ambiental y avancen hacia un futuro sostenible. Sin embargo, dar el paso hacia medidas que disminuyan la huella de carbono sigue siendo un reto para muchas de ellas, especialmente las pymes. Actualmente, gracias a un abanico de soluciones y el respaldo de incentivos como los Fondos Next Generation de la Unión Europea, los préstamos del Instituto de Crédito Oficial y los Certificados de Ahorro Energético (CAE), las empresas pueden recibir el apoyo necesario para implementar cambios que optimicen sus recursos y protejan el medio ambiente.

En el Parador de Cádiz, BBVA y Grupo Joly reunieron a expertos para reflexionar sobre el papel de las empresas en la transición hacia un modelo energético más sostenible en el encuentro titulado “Avanzando desde Andalucía: la eficiencia energética empresarial como oportunidad”. Moderado por Francisco Sánchez Zambrano, subdirector de Diario de Cádiz, el evento contó con la participación de Manuel Sánchez de Puerta, director de Ordenación de Sistemas Generales de Complejo Agrícola Las Lomas; Iván García Cáceres, director de Soluciones Banca de Empresas y Corporaciones Regional Sur de BBVA; y Manuel Barrera Viera, Sales Manager de Edison Next.

Prioridad o necesidad

El primer bloque del encuentro versó sobre la transición energética como prioridad o necesidad para las empresas. El moderador presentó el tema comentando que, a raíz de la crisis de 2022, las empresas han tomado mayor conciencia sobre la necesidad de impulsar la eficiencia energética en sus actividades. En palabras de Iván García Cáceres, director de Soluciones Banca de Empresas y Corporaciones Regional Sur de BBVA, “la invasión de Ucrania por parte de Rusia provocó un aumento significativo en los costes de energía, lo que afectó a empresas de todos los tamaños, generando incertidumbre sobre su rentabilidad y viabilidad”. Este panorama evidenció la alta dependencia de la Unión Europea de fuentes externas de energía, lo que, según García Cáceres, impulsó “una disposición clara hacia políticas que favorezcan la autonomía energética”. En este contexto, “la crisis actuó como un catalizador”.

Además, García Cáceres destacó la creciente importancia de la medición y control de la huella de carbono, especialmente para las pymes. “Hoy en día, para muchas de ellas, reducir su impacto ambiental no solo es una cuestión de cumplimiento, sino también una oportunidad para acceder a nuevas fuentes de financiación y crecimiento”, señaló. Las prácticas sostenibles mejoran la imagen corporativa, lo que atrae a consumidores cada vez más comprometidos con el medioambiente. Sin embargo, muchas pymes aún carecen de los recursos necesarios para realizar estos cambios, lo que hace que el apoyo de BBVA sea crucial. “Nuestro papel es acompañar a las empresas en su transición hacia modelos de negocio más sostenibles”, aseguró García Cáceres.

El uso de tecnologías como la fotovoltaica ayuda a reducir la huella de carbono

Por su parte, Manuel Sánchez de Puerta, director de Ordenación de Sistemas Generales de Complejo Agrícola Las Lomas, explicó que su empresa se comprometió con un modelo de sostenibilidad real. “Uno de los proyectos principales de nuestro plan de sostenibilidad ha sido la instalación de una planta fotovoltaica de 1,7 megavatios”, lo que ha permitido a Las Lomas avanzar significativamente hacia el autoabastecimiento energético. “Buscamos ser más eficientes y cumplir con las expectativas crecientes de nuestros clientes, que cada vez valoran más las prácticas sostenibles”, añadió Sánchez de Puerta. Esta decisión, según el director, ha fortalecido la imagen de la empresa, además de responder a una necesidad del mercado.

Manuel Sánchez de Puerta, director de Ordenación de Sistemas Generales del Complejo Agrícola Las Lomas / Julio González

Que las empresas controlen su impacto medioambiental no es solo una necesidad, representa una oportunidad” — Manuel Sánchez de Puerta - Director de Ordenación de Sistemas Generales de Complejo Agrícola Las Lomas

En relación con la demanda de servicios energéticos, Manuel Barrera Viera, Sales Manager de Edison Next, destacó el aumento de solicitudes por parte de las pymes. “Cada vez más, las empresas ven la sostenibilidad como un requisito indispensable para mantenerse en la cadena de valor”, comentó Barrera Viera. La huella de carbono se ha convertido en un factor determinante en este proceso, y muchas empresas compiten por demostrar qué productos son más ecológicos. “En Edison Next nos enfocamos en reducir tanto la factura energética como la huella de carbono de nuestros clientes”, explicó Barrera Viera, quien subrayó que su estrategia de descarbonización se basa en un principio fundamental: “La mejor energía es la que no se consume”. Además, la empresa ofrece soluciones renovables y responde a la creciente demanda de prácticas de economía circular, como la optimización del uso de recursos y el reciclaje. Según Barrera Viera, la digitalización es esencial en este proceso: “Las herramientas digitales son clave para medir y optimizar cada acción que emprendemos”.

Seguir avanzando

En su camino hacia la sostenibilidad, el Complejo Agrícola Las Lomas ha priorizado la eficiencia energética tanto como la hídrica desde hace años, centrando su estrategia en la optimización del consumo de ambos recursos. Como explica Manuel Sánchez de Puerta, algunas de las medidas más destacadas han sido la implementación de un sofisticado sistema de riego y la instalación de una planta fotovoltaica que cubre el 35% del consumo energético. “Esta planta nos ha permitido evitar la emisión de 1.200 toneladas de dióxido de carbono al año, un paso crucial en nuestros objetivos de sostenibilidad”, destaca Sánchez de Puerta.

Además, el cuidado del patrimonio natural es otro pilar de su enfoque, con un fuerte énfasis en la conservación de la biodiversidad. De hecho, la empresa trabaja en un proyecto de economía circular, que consiste en la colocación de sus propias colmenas de abejas, por la importante labor como agente polinizador.

Para Iván García Cáceres, director de Soluciones Banca de Empresas y Corporaciones Regional Sur de BBVA, los bancos desempeñan un papel esencial en la transición energética de las empresas. Aunque el sector bancario no es un gran emisor de dióxido de carbono, el impacto ambiental de los clientes sí es relevante. “El apoyo financiero y el acompañamiento en los proyectos de descarbonización son clave para ayudar a las empresas a integrar medidas sostenibles”, afirma García Cáceres.

El acceso a financiación sostenible es clave para facilitar la transición energética de las pymes

BBVA se compromete con la sostenibilidad a través de soluciones financieras específicas, como las destinadas a la movilidad sostenible, el autoconsumo solar y la eficiencia energética. El banco ha marcado como objetivo estratégico destinar 300.000 millones de euros a proyectos sostenibles, con un 30% de esta cantidad dirigido a iniciativas de impacto ambiental. “Nuestro rol no solo es financiero; también asesoramos, mediante grandes profesionales especializados en la materia, a nuestras empresas clientes y las conectamos con socios estratégicos especializados en sostenibilidad”, añade el director de Soluciones Banca de Empresas y Corporaciones Regional Sur de BBVA.

Iván García Cáceres, director de Soluciones Banca de Empresas y Corporaciones Regional Sur de BBVA / Julio González

Ofrecemos acompañamiento y asesoramiento para llevar a cabo modelos de negocio sostenibles” — Iván García Cáceres - Director de Soluciones Banca de Empresas y Corporaciones Regional Sur de BBVA

Las empresas de servicios energéticos, como Edison Next, también tienen un rol importante en la transición energética, sobre todo para aquellas pymes que se enfrentan a dificultades para implementar mejoras en eficiencia energética. Manuel Barrera Viera destaca la importancia de la capacidad técnica para diseñar soluciones adaptadas a cada sector, sin depender de una tecnología específica. “La clave está en ser neutrales tecnológicamente y ofrecer las mejores opciones disponibles según las necesidades de cada industria”, explica Barrera Viera. Además de la capacidad técnica, el acceso a la financiación es fundamental para que las empresas puedan implementar estas mejoras. Gracias a su colaboración con BBVA, Edison Next facilita a las empresas el acceso a los recursos necesarios, asegurando además que los ahorros energéticos sean una garantía. “Proporcionamos mantenimiento continuo y apoyo técnico a lo largo de todo el contrato, lo que permite a las empresas mantener los sistemas en condiciones óptimas a largo plazo”, concluye Barrera Viera.

Próximos pasos

En el camino hacia la sostenibilidad energética, uno de los próximos pasos clave para las empresas será maximizar la eficiencia energética y el ahorro, pero siempre dentro de un marco global que promueva la sostenibilidad. Según Manuel Sánchez de Puerta, su empresa está avanzando no solo para reducir las emisiones de dióxido de carbono, sino también para convertirse en un “activo ecológico” aprovechando los certificados de carbono. Esta iniciativa les permite generar nuevas oportunidades dentro del mercado sostenible, al tiempo que optimizan sus recursos energéticos.

Uno de los principales desafíos que enfrentan es cómo aprovechar al máximo la energía excedente generada por sus sistemas fotovoltaicos. En este sentido, exploran soluciones como la implementación de baterías para almacenar el exceso de energía y mejorar la autonomía energética de la empresa. Otro de los grandes retos, según Sánchez de Puerta, es seguir apostando por la energía regenerativa, algo que promueve la salud del suelo y que Las Lomas ya tiene certificado en la actualidad, cuidando al máximo la tierra de cultivo.

Los Certificados de Ahorro Energético permiten a las empresas monetizar sus ahorros

Una de las herramientas que ha adquirido relevancia para las empresas en su transición energética son los Certificados de Ahorro Energético (CAE). Según Manuel Barrera Viera, Sales Manager de Edison Next, estos certificados permiten monetizar los ahorros energéticos derivados de inversiones en eficiencia energética. Los CAE son documentos electrónicos que acreditan que una empresa ha logrado un ahorro energético equivalente a 1 kWh tras realizar mejoras en su eficiencia, como la renovación de equipos o la mejora de sistemas de iluminación y aislamiento.

La implementación de esta medida facilita el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y también permite a las empresas recuperar parte de la inversión realizada. Como “sujeto delegado”, Edison Next se compromete a gestionar y liquidar los certificados en nombre de las empresas, simplificando el proceso y permitiendo a los negocios cumplir con sus metas de sostenibilidad de manera más ágil y rentable.

Manuel Barrera Viera, Sales Manager de Edison Next. / Julio González

La mejor energía es la que no se consume; de ahí la importancia de mejorar la eficiencia energética” — Manuel Barrera Viera - Sales Manager de Edison Next

Iván García Cáceres destaca el papel crucial de la innovación en el proceso de descarbonización. Las tecnologías innovadoras permiten reducir la inversión inicial necesaria y aceleran el retorno de la inversión. Un ejemplo claro es la implementación de los CAE, que proporcionan a las empresas una forma de monetizar sus ahorros energéticos, reduciendo los costes operativos.

Andalucía destaca como región comprometida con los retos de la sostenibilidad

Asimismo, los sistemas inteligentes son fundamentales para eliminar ineficiencias, optimizando el uso de recursos y mejorando la eficiencia operativa. Las herramientas digitales basadas en datos también juegan un papel esencial, ya que proporcionan una base sólida para tomar decisiones informadas y precisas en cuanto a sostenibilidad. Además, las soluciones del futuro, como la captura de carbono, el almacenamiento de energía, el hidrógeno y los biocombustibles, ofrecen nuevas alternativas que podrían acelerar aún más la descarbonización de las empresas, garantizando que puedan seguir siendo competitivas en un mercado cada vez más exigente.

Francisco Sánchez Zambrano, moderador del evento, cerró la mesa pidiendo a los ponentes un titular que resumiera las claves de la jornada. Desde Edison Next, se destacó la importancia de “apoyo técnico y garantía de ahorros y mantenimiento de activos, con la financiación necesaria para implementar medidas sostenibles”. Por su parte, Sánchez de Puerta señaló que “convencernos de que las medidas sostenibles no son una imposición, sino una oportunidad de retorno económico”, resaltando la visión positiva que deben tener las empresas ante los desafíos ambientales. Finalmente, Iván García Cáceres, de BBVA, resumió el enfoque de su institución con la idea de que “la sostenibilidad representa un cambio y una oportunidad para el tejido productivo español: financiación, acompañamiento y asesoramiento claro y sencillo”.