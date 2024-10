Cepsa cambia de nombre y se transforma en Moeve

Madrid/Cepsa ha anunciado este miércoles el cambio de su nombre a Moeve. Con este paso, la compañía busca convertirse en uno de los referentes de la transición energética europea, en el marco de su estrategia Positive Motion y como ejemplo de su compromiso con la energía y la movilidad sostenibles.

El cambio de marca se ha anunciado en un evento en Madrid presentado por el CEO de la compañía, Maarten Wetselaar, ante sus empleados. “Hoy es un día histórico para la familia de más de 11.000 profesionales que integran la compañía, pero también para nuestros clientes, socios, proveedores y resto de grupos de interés, a los que queremos aportar un impacto positivo", ha señalado. De esta forma, se pone fin a una etapa de 95 años bajo las siglas de Cepsa, correspondientes a la Compañía Española de Petróleos, creada en 1929.

El nuevo ciclo se ha ejemplificado mediante el cambio de atuendo del directivo, que se quitó la americana con la que inició la presentación, aún con el logo de Cepsa, y apareció ataviado con una chaqueta sudadera celeste con el nuevo color corporativo. Además, se ha presentado un anuncio televisivo en el que se 'despiden' de los dinosaurios, ejemplificando el paso del petróleo a las energías verdes.

Wetselaar ha destacado que Moeve pretende ser un nombre que represente el cambio hacia la sostenibilidad de la compañía. "Moeve nos permite afrontar el futuro con más certeza y confianza, manteniendo un claro compromiso con nuestros clientes: ampliar la oferta de soluciones energéticas sostenibles y asequibles, facilitando su descarbonización, y así avanzar juntos en la nueva transición energética para lograr un mundo mejor”, ha apuntado.

El cambio llega bajo la premisa de acelerar su descarbonización y la de sus clientes, mediante una inversión de hasta 8.000 millones de euros, de los que más del 60% se destinará a negocios sostenibles, como la producción de hidrógeno verde, biocombustibles de segunda generación (2G) y productos químicos sostenibles, así como la recarga eléctrica ultrarrápida.

Entre los hitos de la hasta ahora Cepsa, Wetselaar destaca el desarrollo el que será el mayor complejo de biocombustibles 2G del sur de Europa, ubicado en Palos de la Frontera (Huelva), con una capacidad anual de producción de un millón de toneladas de combustible sostenible para la aviación y diésel renovable.

La compañía está transformando su cartera de productos químicos hacia soluciones cada vez más sostenibles. En concreto, ya produce y comercializa LAB (base para la fabricación de detergentes biodegradables) y fenol a partir de materias primas y fuentes de energía renovables, en la planta de San Roque (Cádiz). Además, está construyendo en Huelva una planta de alcohol isopropílico (IPA), base para la fabricación de geles hidroalcohólicos, que será la primera instalación de este tipo en España que utilice hidrógeno verde y que sea capaz de sustituir materias primas de origen fósil por materias sostenibles.

Este año la compañía ha anunciado la venta de sus activos de exploración y producción en Colombia y Perú, después de la desinversión realizada en Abu Dabi en 2023, lo que supone la venta de cerca del 70% de sus activos de producción de petróleo respecto a 2022. En este sentido, la compañía también ha anunciado el pasado mes de agosto la venta de su filial de butano, propano y autogás (Gasib).

Reacción al 'impuestazo'

En su presentación, Maarten Wetselaar ha tenido palabras para el Gobierno de España por su decisión de establecer de forma permanente el impuesto a las empresas energéticas, sobre la cual Cepsa aseguró que replantearía sus inversiones en España, concretamente el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde. "Nuestro desarrollo no estará exento de obstáculos y los gobiernos nos podrán hacer repensar las prioridades, pero no la estrategia", ha comentado el CEO de la compañía, que ha sido contundente con el Ejecutivo: "esto no nos detendrá".

El Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, el mayor proyecto presentado hasta la fecha en Europa, que en 2030 espera contar con una capacidad de 2.000 MW entre las plantas de San Roque y Palos de la Frontera. Además, dentro del proyecto se incluye la creación del primer corredor marítimo entre los puertos de Algeciras y Huelva con el puerto de Róterdam para unir el sur y el norte de Europa y está trabajando en el desarrollo de nuevas plantas de metanol y amoniaco verdes junto con sus socios.