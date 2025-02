CaixaBank propone el nombramiento de cinco nuevos consejeros

Sevilla/El consejo de administración de CaixaBank ha acordado proponer el nombramiento de cinco nuevos consejeros para cubrir las vacantes existentes y la reelección de tres de los actuales miembros del órgano de gobierno de la entidad. Con estas renovaciones, la entidad deja atrás la era Bankia.

En su reunión de este jueves en Valencia, el consejo de administración ha propuesto nombrar a Rosa María García Piñeiro, Luis Álvarez Satorre y Bernardo Sánchez Incera como nuevos consejeros independientes; a Pablo Forero Calderón en la categoría de "consejero otro externo"; y a José María Méndez Álvarez-Cedrón como consejero dominical a propuesta de la Fundación La Caixa, todos ellos por un periodo de cuatro años.

Estos cinco perfiles que el Consejo de Administración ha propuesto incorporar sustituirán al expresidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, cuya renuncia voluntaria se hizo efectiva el pasado 1 de enero; a los consejeros independientes Joaquín Ayuso García, Francisco Javier Campo García y Eva Castillo Sanz, que no continuarán en sus cargos al haber manifestado su voluntad de no renovar sus mandatos tras el vencimiento de sus cargos con efectos desde la finalización de la junta general ordinaria de accionistas de 2025; y a José Serna Masiá, consejero dominical en representación de la Fundación La Caixa, que ha renunciado a la condición de miembro del Consejo también con efectos en el momento de finalización de la Junta General Ordinaria de Accionistas, al estar próxima la terminación de su mandato actual.

Asimismo, el consejo de administración de la entidad financiera ha propuesto la reelección delos actuales consejeros Koro Usarraga Unsain (consejera independiente), Fernando María Costa Duarte Ulrich (consejero otro externo) y Teresa Santero Quintillá (consejera dominical a propuesta del FROB y de BFA) también por el periodo de cuatro años.

Con esta propuesta de nombramientos y reelecciones, que se someterá a aprobación de la junta general ordinaria de accionistas del próximo 11 de abril, el consejo de administración de CaixaBank mantiene la misma estructura de 15 miembros, de los cuales 9 –el 60%– seguirán siendo consejeros independientes. El consejo también seguiría contando con una representación de mujeres que alcanza el 40%.La composición del Consejo de Administración de CaixaBank se completa con los actuales consejeros: Tomás Muniesa, presidente de CaixaBank y consejero dominical; Gonzalo Gortázar, CEO de CaixaBank y consejero ejecutivo; y los consejeros independientes Eduardo Javier Sanchiz Irazu, María Verónica Fisas Vergés, Cristina Garmendia Mendizábal, Peter Löscher y María Amparo Moraleda Martínez.

Cinco nuevos consejeros

El objetivo de la propuesta de nombramientos es incorporar al Consejo de Administración de CaixaBank perfiles que, como hasta el momento, contribuyan a seguir cumpliendo con las mejores prácticas en gobierno corporativo.

Rosa María García Piñeiro

Rosa María García Piñeiro, que ha sido propuesta como consejera independiente, nació en Villalba (Lugo) en 1974 y es Ingeniera Industrial. En la actualidad, y desde abril de 2017, Rosa María García es consejera no ejecutiva independiente en Acerinox, miembro de su comisión ejecutiva y presidenta de su comisión de sostenibilidad; así como consejera no ejecutiva independiente, miembro de la comisión de auditoría y presidenta de la comisión de sostenibilidad de Ence Energía y Celulosa, y consejera no ejecutiva independiente de PowerCo SE. Adicionalmente, es presidenta del Consejo Asesor del Centro de Ginebra para las Empresas y los Derechos Humanos; miembro del Consejo Asesor de Blossom, y asesora del Comité de Impacto del fondo de capital riesgo canadiense Circular Innovation Fund. Con anterioridad, ha desarrollado su carrera profesional vinculada principalmente al Grupo Alcoa, donde ocupó puestos de máxima responsabilidad en la gestión de los aspectos relacionados con la sostenibilidad.

Luis Álvarez Satorre

Luis Álvarez Satorre, también propuesto por el consejo de administración como nuevo consejero independiente, nació en Madrid en 1961 y es Ingeniero de Telecomunicaciones. En la actualidad es presidente para EMEA de la compañía Neoris y presidente no ejecutivo en varias sociedades del ámbito de infraestructura y cables submarinos (Eagle Crest Telecoms Ltd., Islalink Holding Sociedad Limitada y Balalink SAU). De enero de 2020 a julio de 2022, Luis Álvarez fue CEO de SIA (Sistemas Informáticos Abiertos), compañía del grupo Indra especializada en ciberseguridad. Anteriormente, fue consultor independiente en el ámbito de servicios tecnológicos y proyectos de transformación digital y, durante casi 20 años, ha ocupado diferentes cargos en BT Global Services, donde también fue CEO de 2012 a 2017.

Bernardo Sánchez Incera

El Consejo de Administración también ha propuesto como consejero independiente a Bernardo Sánchez Incera, economista nacido en Santander en 1960 y actual presidente no ejecutivo del Consejo de Administración de Coface. Bernardo Sánchez también es consejero independiente en la sociedad Edenred; consejero no ejecutivo de Boursorama; vicepresidente del consejo de administración de la Compagnie Financière Richelieu y miembro del Consejo de Supervisión de Banque Richelieu France. Además, es miembro del Consejo de Insead y miembro del Consejo y tesorero de Epad. Anteriormente, ocupó el cargo de director general del grupo financiero francés Société Générale, entre noviembre de 2009 y septiembre de 2018, responsable de la banca minorista en Francia, banca minorista internacional de los Servicios Financieros Especializados a nivel mundial y de las Sociedades de Seguros. Con anterioridad, ha sido consejero delegado del Grupo Monoprix en Francia (2004-2009) y de Grupo Vivarte en Francia (2003-2004), presidente de LVMH Fashion Group (Francia), director Internacional y miembro del Comité Ejecutivo y director general de Zara Francia. También ocupó diferentes cargos en el Grupo francés bancario Crédit Lyonnais, donde fue consejero delegado de su filial en España, Banca Jover.

Pablo Forero Calderón

Pablo Forero Calderón, propuesto por el consejo de administración como miembro enla categoría de "consejero otro externo", nació en Madrid en 1956 y es economista. En la actualidad es presidente no ejecutivo de CaixaBank Asset Management; consejero independiente en la sociedad portuguesa Grupo Jose de Mello, y consejero independiente y presidente de la Comisión de Riesgos de HSBC Continental Europe. Desde 2017 a 2020, ocupó el cargo de consejero delegado y vicepresidente ejecutivo de Banco BPI. Con anterioridad, Pablo Forero fue director general de Riesgos de CaixaBank; director de Tesorería, Mercados de Capitales y Asignación de Activos y director de inversión del negocio de gestión de activos y asesor de inversiones para el negocio asegurador de la compañía. Asimismo, durante su trayectoria profesional ha desempeñado cargos en JP Morgan y en la sucursal española de Manufacturers Hanover Trust Co.

José María Méndez Álvarez-Cedrón

José María Méndez Álvarez-Cedrón, propuesto como consejero dominical en representación de Fundación La Caixa, es licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración. Asimismo, José María Méndez, nacido en Lugo en 1966, también es funcionario en excedencia del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. En la actualidad, es consejero delegado de Cecabank y director general de CECA. Además, es vicepresidente del Consejo de European Savings and Retail Banking Group (ESBG) y miembro del Consejo del World Saving Banks and Retail Banking Institute (WSBI); vicepresidente de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas); presidente del Centro de Finanzas Sostenibles y Responsables de España (Finresp); miembro de la Comisión Gestora del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito y patrono de diferentes fundaciones (Seres, CEOE y CEDE). José María Méndez se incorporó a CECA como secretario general en 2003. Con anterioridad, ocupó diversos cargos en la Dirección General del Tesoro y de Política Financiera del Ministerio de Economía (1993-2003), y entre 2000 y 2003 fue subdirector general de Política Financiera.