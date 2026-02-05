CaixaBank destina 1.000 millones para afectados por las inundaciones en Andalucía

CaixaBank ha puesto a disposición una línea de financiación de 1.000 millones de euros para los damnificados por las inundaciones que están afectando a numerosos municipios andaluces en estos días. La medida, que incluye condiciones especiales, está dirigida tanto a explotaciones agrícolas y ganaderas como a particulares que hayan sufrido daños en sus bienes y enseres personales.

La iniciativa forma parte de AgroBank, la división especializada de CaixaBank para el sector agroalimentario, y contempla hasta tres años de carencia para facilitar la recuperación de aquellas explotaciones y cultivos que hayan resultado dañados. Además, permite anticipar ayudas e indemnizaciones destinadas a rehabilitar los daños provocados por las intensas precipitaciones que han azotado la región.

Respuesta inmediata desde la red territorial andaluza

La Dirección Territorial de CaixaBank en Andalucía ha activado en las últimas horas todos los mecanismos necesarios para que los afectados puedan acceder a estas ayudas de forma ágil. Las oficinas de la entidad en los municipios afectados ya están operativas para tramitar las solicitudes de financiación especial.

Compromiso con el sector agroalimentario andaluz

Juan Ignacio Zafra, director territorial de CaixaBank en Andalucía, ha destacado el compromiso de la entidad: "Desde CaixaBank queremos estar, una vez más, junto a un sector esencial para el desarrollo económico y social de Andalucía. Con esta línea especial de financiación, buscamos ofrecer soluciones ágiles y eficaces que permitan a los profesionales afectados afrontar las consecuencias de las recientes inclemencias meteorológicas y recuperar cuanto antes la normalidad en su actividad. Nuestro objetivo es acompañar a los agricultores andaluces en un momento especialmente complejo, apoyándolos para garantizar la continuidad de sus explotaciones y la sostenibilidad de un sector clave para nuestra tierra".

Atención telefónica preferente para clientes asegurados

En paralelo, Segurcaixa Adeslas ha activado una línea telefónica gratuita y exclusiva (900 103 500) para clientes con pólizas en las zonas afectadas por el temporal. Este servicio busca ofrecer atención preferente a quienes necesiten tramitar siniestros o resolver consultas relacionadas con los daños ocasionados por las inundaciones en Andalucía.