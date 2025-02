Bruselas da pistas sobre la nueva PAC a partir de 2028: se abre por primera vez a cláusulas espejo

Sevilla/La Comisión Europea ha dado este jueves las primeras pistas de lo que será la Política Agraria Común (PAC) a partir de 2028.

En el documento ‘Visión para la agricultura y la alimentación’ realizado a modo de preguntas y respuestas, Bruselas no plantea ninguna revolución, sino una “racionalización” de las ayudas y avanzar más en la simplificación de la PAC con un paquete integral que permita reducir la carga administrativa. Considera, además, que las ayudas directas deben seguir existiendo de forma independiente en un contexto en el que se necesitan fondos para otras partidas como defensa o migración, pero no entra en el debate de hasta qué punto se debe mantener o no la ficha financiera del marco financiero 2021-2027.

Más apoyo a los pequeños agricultores y jóvenes

Sí entra en quién deberá recibir este tipo de ayudas. “Se dirigirán más –dice el documento-- a los agricultores que participen activamente en la producción de alimentos, a la vitalidad económica de las explotaciones agrícolas (sic) y a la preservación de nuestro medio ambiente”, con especial atención a las zonas con limitaciones naturales, a los productores jóvenes y nuevos y a las explotaciones mixtas (aquellas que combinan varios cultivos o ganadería y agricultura). También se priorizarán aquellas explotaciones que estén orientadas a productos agrícolas “esenciales para la autonomía estratégica y la resiliencia de la UE”. Y se “estudiará la posibilidad” de reducir los pagos o limitarlos en lso casos de grandes explotaciones, un clásico en todas las propuestas de la PAC.

Simplificación de los requisitos medioambientales y más atención a los incentivos

El documento también adelanta que la Comisión “orientará la futura PAC desde las condiciones (medioambientales) hacia los incentivos”, lo que da a entender que habrá una partida mayor para animar a los agricultores, desde la voluntariedad, a implantar prácticas y enfoques agrícolas respetuosos con el clima y el medio ambiente. De hecho, se dice que los pagos por las prácticas verdes (en el caso de España, los ecorregímenes) se “racionalizarán y simplificarán”. Bruselas plantea el desarrollo de una “brújula de sostenibilidad” de las explotaciones agrícolas, una herramienta de evaluación de los progresos en este campo que haga más simple para los agricultores presentar informes de sostenibilidad. Y también propone “acelerar” el acceso a alternativas sostenibles a los plaguicidas y fitosanitarios, como puedan ser los biopesticidas. Uno de los grandes problemas de los productores, ahora mismo, es que se les ha restringido el uso de plaguicidas clave en sus producciones sin que se les ofrezca la posibilidad de usar otros métodos.

No entrarán productos tratados con plaguicidas prohibidos en Europa

Quizás la medida más novedosa del documento es el acercamiento a las cláusulas espejo, una de las grandes reivindicaciones de los agricultores, que ven cómo productos de países terceros entran en Europa con estándares de producción mucho menos exigentes. En este sentido, Bruselas establece, “como principio”, que “los plaguicidas más peligrosos prohibidos en la UE por razones sanitarias y medioambientales no deberían poder volver a la UE a través de productos importados”. Es decir, que aunque los productos cumplan los estándares sanitarios, si se han usado plaguicidas prohibidos en Europa por afectar al medio ambiente o la salud humana no podrán entrar en el continente.

Creación de un observatorio de la cadena alimentaria

Bruselas reconoce que los agricultores deben obtener más ingresos del mercado, otro de los caballos de batalla de las organizaciones agrarias. Para ello, promete revisar las normas sobre prácticas comerciales desleales y disposiciones de la Organización Común de Mercados (OCM), y propone la creación de un Observatorio de la Cadena Agroalimentaria que elaborará y publicará indicadores relacionados con la formación de precios en la cadena alimentaria para orientar las medidas futuras.

No a los cambios radicales

El nuevo comisario de Agricultura, Cristophe Hansen, asegura en una entrevista con Efe que es “muy importante” proporcionar a la comunidad agrícola “un poco más de esperanza”, porque han estado bajo una fuerte presión, tanto por fenómenos climáticos como por acontecimientos políticos como la guerra en Ucrania. Hansen es partidario de “devolver” una cierta previsibilidad al sector, de tal forma que los jóvenes puedan encontrarlo atractivo. La reforma de la PAC, señala, no será un giro de 180 grados.