BBVA impulsa los mercados privados y lanza el primer fondo evergreen multiestrategia en España

En un contexto marcado por la volatilidad de los mercados financieros, los grandes patrimonios buscan fórmulas de inversión que aporten estabilidad y una visión de largo plazo. En ese escenario, los mercados privados han ido ganando peso en las carteras más sofisticadas, como una vía para acceder a la economía real y diversificar el riesgo más allá de los activos cotizados.

Sabedor de estas circunstancias, BBVA ha lanzado el primer fondo multiestrategia, de estructura evergreen, es decir, un vehículo de inversión en mercados privados sin una fecha de vencimiento predeterminada, que permanece abierto en el tiempo y permite realizar aportaciones de forma periódica y que, en ciertas condiciones, otorga liquidez a los inversores. Y lo ha hecho a lo grande, ya que lo desarrolla junto a Partners Group, una de las gestoras internacionales de referencia en este ámbito.

Un sistema, evergreen, que guarda especial similitud con el de criaderas y soleras con el que se elabora y cuida el vino de Jerez, donde el joven se va incorporando poco a poco a los más antiguos, de forma que el resultado final no depende de una sola cosecha, sino de la mezcla equilibrada de vinos de distintas edades a lo largo del tiempo.

El BBVA Open to Partners IX, FIL se presentó el pasado jueves en la Bodega Tradición de Jerez

Por eso no es casual que BBVA eligiera las centenarias y prestigiosas Bodegas Tradición como escenario para presentar BBVA Open to Partners IX, FIL, en un evento que reunió a más de setenta destacados referentes del sector financiero y empresarial y a quien dio la bienvenida el director de Red Minorista de BBVA en España, Xavier Llinares. En su intervención, desgranó la filosofía de relación con el cliente que prima en esta firma, basada “en la confianza y la cercanía”. El banco -afirmó- “se posiciona al lado del cliente en los momentos decisivos, ofreciendo asesoramiento integral para la toma de las mejores decisiones y acompañamiento continuo, con el objetivo de preservar el patrimonio y ayudar a que se incremente de manera recurrente a largo plazo”. Y esa forma de actuar “encaja perfectamente con una inversión en mercados privados”, concluyó Xavier Linares.

Xavier Linares, director de Red Minorista de BBVA en España.

La relación con el cliente en BBVA está basada en la confianza y la cercanía”

Tradición, Inversión y confianza en el tiempo

Bajo el nombre ‘Tradición, Inversión y confianza en el tiempo’, la directora de Asesoramiento y Patrimonios BBVA en España, Belén García-Moya, intervino para detallar las ventajas de este innovador producto e hizo un recorrido por el compromiso estratégico que BBVA siempre ha mantenido con los mercados privados. Y es que esta entidad lleva más de 20 años invirtiendo en estos activos para sus clientes institucionales. No obstante, en estos últimos años pasó a popularizarse entre minoristas, gracias al impulso legislativo.

Sin embargo, en 2025 BBVA adoptó la decisión de apostar decididamente por ellos, si bien, centrado en ofrecerlos exclusivamente a clientes de Banca Privada. “Llevamos 18 años ofreciendo a los clientes de Patrimonios y Banca Privada inversión en mercados privados y es en 2025 cuando hemos realizado una apuesta estratégica, amparados en la nueva regulación”, subrayó, para agregar: “Estos no son una solución para todos los perfiles, debido a que requieren horizonte temporal, patrimonio suficiente y tolerancia a la iliquidez. Por eso, en BBVA se apuesta por un asesoramiento riguroso y por nuevas estructuras, como los fondos semilíquidos con ventanas de liquidez, que permiten acercar estas oportunidades a más inversores sin renunciar a la flexibilidad que necesitan”, explicó al respecto Belén García-Moya.

Belén García-Moya, directora de Asesoramiento y Patrimonios BBVA.

En 2025, hemos realizado una apuesta estratégica por los mercados privados”

En la actualidad, BBVA cuenta con 12 fondos de mercados privados comercializados desde 2008 por un volumen total de casi 800 MM de euros. El objetivo ahora es elevar progresivamente el peso de estos hasta el 10% de las carteras de Banca Privada, frente al 2% actual.

Por otro lado, la directiva mostró su satisfacción por la alianza alcanzada con Partners Group, “una de las mejores gestoras de mercados privados”, y terminó diciendo: “El valor se construye con el tiempo. Por eso, en BBVA cuidamos el patrimonio de nuestros clientes como las mejores bodegas cuidan de sus vinos”.

Una inversión con solera

El siguiente panel, titulado ‘Una inversión con solera’, comenzó con unas palabras de Belén Blanco, CEO de BBVA Asset Management, quien inició su alocución con una nueva semejanza: “Al igual que ocurre con la elaboración del vino de Jerez, en los mercados privados hace falta un proceso con muchísimo rigor y experiencia y conocimiento para llegar a los mejores resultados en el largo plazo, Y eso es lo que desde BBVA Asset Management queremos poner en manos de los clientes”. Para recordar la amplia experiencia de la entidad en este sector, donde “a día de hoy tenemos invertidos casi 2.000 millones de euros”. Para ello, se trabaja “con un equipo especializado, de manera transversal, abarcando desde el diseño de producto hasta la selección de gestoras internacionales, seguimiento, gestión, etcétera”.

Belén Blanco, CEO de BBVA Asset Management.

En la estructura evergreen, el cliente puede aportar dinero y puede rescatarlo”

Acerca de los atributos de BBVA Open to Partners IX, FIL, subrayó que es multiestrategia, “combina capital riesgo, deuda privada, infraestructuras e inmobiliario especializado”. También está diversificado geográficamente y “tendrá exposición a inversiones que se han ido realizando en distintos momentos del tiempo, lo que en mercados privados se llaman añadas”.

La CEO sumó a estas características el ser evergreen, “un fondo que no tiene fecha de vencimiento. Hay ventanas de liquidez donde el cliente puede aportar dinero y puede rescatarlo”. Además, añadió, “permite el diferimiento fiscal de las plusvalías en caso de traspaso”.

“No hay ningún otro así en España”, terminó diciendo.

Tras esta disertación, se dio paso a una mesa redonda, que contó con la participación de la propia Belén Blanco, Eduardo García, director Global de Inversiones en BBVA AM & Global Wealth, y Manuel Aloy, responsable de Patrimonios para Iberia en Partners Group, quienes compartieron su visión sobre la gestión patrimonial a largo plazo.

Después de asegurar que se han tenido que salvar numerosos retos para lanzar este producto pionero en España, Eduardo García quiso poner en valor la experiencia acumulada de BBVA en estos años trabajando en mercados privados. “Contamos con un equipo especializado y desde el año 2006 hemos gestionamos ocho fondos de fondos. Tocando prácticamente todas las clases de activos, hemos invertido en cerca de 100 productos diferentes de 34 gestoras distintas”, relató.

Eduardo García, director Global de Inversiones en BBVA AM & Global Wealth.

sBBVA

Partners Group aporta transparencia, calidad y capacidad para generar rentabilidad”

Posteriormente, puso el acento en las cualidades del modelo evergreen, en el cual “el dinero del cliente cuando llega al fondo se invierte en una cartera que está ya al 100% invertida y que lo está en inversiones que se han hecho en distintos momentos del tiempo. Y eso tiene dos ventajas. La primera, lo que Einstein llamaba el poder más grande del universo y que a mí me gusta llamar la magia del interés compuesto, que es que vas generando rentabilidad y sobre esa vuelves a producir rentabilidad, con lo cual el capital vale más. Y la segunda: que se entra en una cartera que está muy diversificada de origen”.

Finalmente, el director de Inversiones de BBVA Asset Management habló sobre la elección de Partners Group como socios para este novedoso proyecto: “Aporta niveles de transparencia, niveles de calidad en los procesos y, sobre todo, a lo largo del tiempo nos ha demostrado una capacidad para generar rentabilidad, que hizo que pensáramos que era el apropiado para embarcarnos en esta aventura”.

Tras él, tomó la palabra Manuel Aloy, para realizar una reflexión sobre la trayectoria de la firma que representa. “Llevamos 30 años dedicándonos a invertir en mercados privados. Es ahí donde hemos construido nuestra experiencia y ese es el motor que aportamos en esta solución y en esta cooperación estratégica tan interesante”, manifestó, para añadir: “En estas tres décadas hemos invertido ya 240.000 millones de euros en este tipo de vehículos”.

Manuel Aloy, responsable de Patrimonios para Iberia en Partners Group.

Hace 25 años lanzamos el primer evergreen y hoy gestionamos 56.000 millones de euros ”

Además, Partners Group cuenta con unos 2.000 empleados y 24 oficinas en todo el mundo, “porque necesitamos estar cerca de los activos de los que somos propietarios o de los que lo serán muchos de ustedes. Gestionamos en total 185.000 millones de euros para clientes institucionales de todo el mundo: fondos de pensiones, fondos soberanos y grandes inversores de Estados Unidos y Europa”, apostilló, a la vez que desveló que “hace 25 años lanzamos nuestro primer fondo evergreen y hoy gestionamos 56.000 millones de euros en este formato para clientes institucionales. No es un experimento: lo hacemos con cuidado, rigor y una filosofía clara”. Y apuntó que para su entidad “la transparencia es fundamental. Los inversores deben saber de qué son propietarios y qué se está haciendo con cada compañía. Además de informes trimestrales detallados, mantenemos un contacto cercano para explicar la evolución de las inversiones y compartir sus historias”.

Belén Blanco dio fin a esta mesa con un breve e interesante discurso, en el que anunció que BBVA, “como un signo de confianza en este proyecto y también de su voluntad de acompañar siempre a los clientes, va a invertir en él 30 millones de euros en capital semilla”.

Una ponencia titulada ‘Cuando el tiempo construye excelencia’, a cargo de Josep Roca, sumiller de referencia internacional de El Celler de Can Roca (tres estrellas Michelin), donde compartió su experiencia en el mundo de los vinos de Jerez y en el arte del maridaje, puso el broche de oro a esta ronda de intervenciones. La jornada terminó de la mejor manera posible: con una visita guiada a las Bodegas Fundador, titulada ‘En la bodega, el tiempo se convierte en valor’, fiel reflejo de la naturaleza de este innovador producto de BBVA.