BBVA: “El Gobierno no puede legalmente endurecer las condiciones de la opa al Sabadell”

Santander/El presidente de BBVA, Carlos Torres, ha afirmado este lunes, a 24 horas de que el Consejo de Ministros tome una decisión sobre la opa del banco al Sabadell, que el Gobierno no puede legalmente endurecer las condiciones ya impuestas por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) y aceptadas por la entidad. “Este trámite (el de que la operación pase por el Consejo de Ministros) solo ha ocurrido una vez en la historia, esta es la segunda vez que ocurre. Nuestra interpretación es que solo puede, exclusivamente, confirmar la opa o autorizarla con menos condiciones, en ningún caso. Esa es la lógica, el espíritu de la ley.

Así lo ha manifestado el principal responsable del banco en la inauguración del curso de verano de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo de Santander. Carlos Torres ha sido claro: el único escenario que contempla es el de superar el “trámite” de este martes y que ya sean los accionistas de Banco Sabadell quienes decidan. “No tengo ningún temor (respecto a la decisión gubernamental), confió en que ocurrirá lo que tiene sentido que ocurra, que los accionistas sean quien tengan la decisión en sus manos”.

El presidente de BBVA ha criticado la demora del proceso, aunque esta se justifique en el interés general. “Ya es tarde, los accionistas de Sabadell llevan esperando más de 13 meses. Esto genera incertidumbre, y está tardando mucho más de lo que era previsible, mucho más de lo que se había extendido en otras operaciones”, ha afirmado.

“No es el momento idóneo” para la venta de TSB por parte de Sabadell

También ha arremetido contra la posible venta de la filial británica de Sabadell, TSB. Torres ha calificado la operación de “confusa” y ha afirmado tener “muy poca información” sobre el proceso. Respecto a si una posible venta podría afectar a la opa, ha dejado claro que legalmente no está previsto que se pueda modificar la oferta de compra por esta circunstancia. Solo en caso de que Sabadell repartiera dividendo por la venta, esta se podría ajustar a la baja. Si no, las únicas opciones legales del oferente serían mantener la opa en sus términos o “desistir”. En cualquier caso, “la opa sigue su curso, lo que es el proceso de venta en sí no incide en ella”.

El presidente de BBVA se ha quejado de que “no es el momento idóneo” para lanzar una operación de este tipo. “No tiene sentido que cuando los accionistas deben decidir totalidad sobre la totalidad de su propiedad, los administradores tomen decisiones que puedan interferir en su derecho”.

La posibilidad de desistir está ahí, y también el frente judicial

El banco mantiene su intención de ejecutar la opa con un apoyo fuerte de sus accionistas, incluso con un escenario de endurecimiento de condiciones por parte del Gobierno, admite la posibilidad legal de desistir si “se nos imponen condiciones, fuera de lo que permite la ley, que no consideramos adecuadas”, y “si vemos que se vende un activo relevante del Banco Sabadell”. “Veremos qué escenario se materializa y qué decisión toma el banco. Ni siquiera sabemos los escenarios”, ha afirmado Torres.

BBVA insiste en que “no es el momento adecuado para especular, toca esperar” y admite que la vía judicial está ahí, como posibilidad. “Este es un comentario muy obvio, la via judicial siempre existe”, ha afirmado Carlos Torres, quien espera que tras la decisión del Consejo de Ministros se acelere la opa. “No tenemos interés en alargar más el proceso; tan pronto esté lista la actualización del proyecto (de opa) se abrirá un periodo de aceptación; será de un mínimo de 30 días hasta un máximo de 70 días naturales”, ha afirmado. Lo lógico, si se cumplen las previsiones del banco es que el canje de acciones se produzca en julio. “Agosto es un mal escenario, pero habría que verlo”, ha afirmado el presidente de BBVA.

Suspensión temporal de las cotizaciones antes de la decisión del Gobierno

Por su parte, Carlos San Basilio, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha asegurado que la entidad prevé suspender las cotizaciones de ambos bancos un poco antes de que se anuncie la decisión del Consejo de Ministros y devolverlas al mercado un poco después, para evitar cualquier tipo de volatilidad. “Nuestra intención es hacer una suspensión lo más quirúrgica de las cotizaciones mientras la información se hace pública”, ha afirmado.

Ha asegurado que comunicar la decisión del Gobierno tras el cierre de los mercados tiene sus “riesgos”, ya que se podrían producir “elucubraciones” o “filtraciones” que podrían alterar el buen funcionamiento del parqué.

Por otro lado, San Basilio ha afirmado que la entidad que preside vigila que el consejo de administración del Sabadell cumple con el “deber de pasividad” en la venta de su filial británica TSB (no intervenir activamente en la compra). La CNMV afirma que el Sabadell no incurriría ningún incumplimiento si su junta de accionistas aprobara la operación de TSB, tal y como ha anunciado el propio banco.

Si la venta se produce en pleno periodo de aceptación de la opa, la CNMV se vería obligada a hacer un suplemento del folleto que contemplara la venta de TSB, siempre que BBVA no desistiera de la oferta. “Cualquier actuación posterior que tuviera como objetivo impedir éxito de la oferta tendría que ser aprobadas por la junta”, ha afirmado San Basilio.

La CNMV prevé tener listo el folleto de la opa en unas tres semanas si finalmente BBVA sigue adelante con la opa tras la decisión de este martes del Consejo de Ministros.