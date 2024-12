Andalucía lidera el cambio con la sostenibilidad como horizonte

Huelva/Decía Albert Einstein que no podemos resolver los problemas con el mismo nivel de pensamiento que los creó. En la gala de los VI Premios Innovación Sostenible organizados por Grupo Joly y BBVA, quedó claro que la innovación puede ser el motor del cambio que tanto necesita el mundo. En un contexto global marcado por los desafíos climáticos y sociales, estos galardones celebraron la valentía y el ingenio de quienes se atreven a imaginar soluciones transformadoras.

Desde proyectos que reinventan la energía limpia hasta iniciativas que impulsan la economía circular, cada candidatura fue un recordatorio de que la sostenibilidad no es solo un ideal, sino una meta alcanzable si se combinan visión, talento y compromiso. Más allá de las cifras y los logros individuales, la gala destacó una realidad esperanzadora: la capacidad de unir la tecnología, la creatividad y la ética para construir un futuro mejor.

En un ambiente cargado de emoción y reconocimiento, los VI Premios Innovación Sostenible se convirtieron en un escaparate del potencial andaluz para liderar en innovación. Porque, como decía Margaret Mead, nunca dudes de que un pequeño grupo de ciudadanos comprometidos pueda cambiar el mundo; de hecho, siempre ha sido así. Y en la gala, ese grupo tuvo nombres y apellidos, y su trabajo se celebró con el reconocimiento que merece.

Este año, el evento se llevó a cabo el pasado martes 3 de diciembre en el Hotel NH Luz Huelva y las ocho empresas finalistas a estos galardones pudieron presentar para todos los asistentes sus candidaturas. La difícil decisión sobre los galardonados recayó sobre un jurado de expertos, compuesto por Juan José Sánchez Infante, director Segmento Pymes Territorial Sur de BBVA; Francisco Javier Ronchel, director de Huelva Información; Alberto Grimaldi, subdirector de Diario de Sevilla; Manuel Enrique Figueroa, catedrático de Ecología de la Universidad de Sevilla; Antonio Aguilera, secretario general de la Fundación Savia; y Fernando Ortega, gerente de Málaga Hoy.

Los premios se dividen en varias categorías, algunas tan importantes para la región como Ideas para la actividad sostenible Agroalimentaria y Turismos y servicios, y otras vitales para la sociedad como Educación y sanitario y Otras ideas sostenibles. Cada uno de los ocho finalistas contaba con un enfoque único e innovador para abordar los desafíos ambientales de nuestra época.

El director del Segmento Pymes Territorial Sur de BBVA, Juan José Sánchez. / Josué Correa

La ceremonia de premios no solo fue un escaparate para presentar estas ideas transformadoras, sino también una oportunidad para profundizar en el diálogo sobre cómo la innovación sostenible puede ser un motor clave para el cambio positivo, con ponencias de figuras destacadas como Agustín Ena, fundador y CEO de IG4.

El anuncio de los ganadores, uno por cada categoría, se realizó tras una deliberación cuidadosa por parte del jurado, poniendo fin a una noche de celebración y reconocimiento a aquellos que están liderando el camino hacia un futuro más sostenible.

Juan José Sánchez, director del Segmento Pymes Territorial Sur de BBVA, destacó la importancia de estos premios: “Considero que esta iniciativa, ya en su propio nombre, recoge dos conceptos claves y esenciales en cualquier estrategia empresarial de hoy: innovación y sostenibilidad. La innovación requiere de ese equilibrio perfecto entre lo humano y lo digital, entre la tradición y la transformación, y es necesaria para llegar a la excelencia y a la supervivencia. No podemos dar la espalda a las nuevas tecnologías que, además, son las que nos van a permitir desarrollar esta actuación digital en un marco seguro. De hecho, en BBVA, la apuesta por la innovación es clave. Invertimos anualmente en España más de 1.000 millones de euros en tecnología y más de 3.000 millones a nivel global. Esto nos ha permitido ofrecer a nuestros clientes el acompañamiento y el asesoramiento necesario para que puedan tomar las mejores decisiones financieras y avanzar con confianza hacia sus metas tanto personales como empresariales. Los bancos somos el aliado natural de pymes y autónomos. En nuestro caso, BBVA quiere ser ese acompañante que, por una parte, aporte la financiación suficiente y, por otra, asesore a las pymes y autónomos en el día a día, con el fin de aportarles seguridad en sus procesos de crecimiento y en los momentos cruciales de su negocio”.

Sánchez continúo hablando sobre la importancia de afrontar el resto de la sostenibilidad: “No cabe duda de que la crisis energética puso de manifiesto el peso que tienen las facturas energéticas en la mayoría de pymes y empresas, siendo uno de los factores por los que hoy somos más conscientes de la necesidad de apostar por medidas que nos ayuden a reducir estos costes. Incluso el avance reciente de la inteligencia artificial se topa con el gasto energético que ello supone, y nos invita a encontrar soluciones para rebajar su enorme huella ambiental. España lleva más de tres años exportando más electricidad de la que importa. Sólo necesitamos mejorar las interconexiones eléctricas para culminar convirtiéndonos en el gran proveedor de energía de Europa. Además, ser sostenible repercute en la reputación de la empresa y en el cumplimiento de la presión regulatoria que promueve disminuir la dependencia del mercado energético exterior. La sostenibilidad ya no es una opción, se ha convertido en una exigencia para todos”.

Agroalimentario

Los Premios de Innovación Sostenible han destacado nuevamente la excelencia y el compromiso con el futuro sostenible, reuniendo a empresas con proyectos pioneros en diversas áreas del tejido empresarial. Entre ellas, Marisma Biomed ha sobresalido adjudicándose el premio en la categoría Ideas para la actividad sostenible Agroalimentaria. Joan Montaner, CEO de Marisma Biomed, destacó en su intervención el enfoque innovador de su empresa en la utilización de la agricultura marina para contrarrestar lo que considera la gran epidemia de nuestro tiempo: las enfermedades cardiovasculares. La compañía crea productos de alimentación a partir de distintas fuentes naturales de la marisma mareal sin consumo de agua dulce, reconvirtiendo marismas en áreas de generación de I+D e identificando especies con múltiples beneficios para la salud. Creados mediante técnicas novedosas de extracción de polifenoles, proteínas y fibras, los productos de Marisma Biomed demuestran cómo la alimentación, la ecología y la innovación pueden darse la mano para cuidar de la salud de las personas y del entorno.

Joan Montaner, CEO de Marisma Biomed. / Josué Correa

Asimismo, Destilerías Martes Santo, representada por su director general, Manuel Belchi, presentó un proyecto igualmente innovador centrado en la sostenibilidad en los destilados, materia en la que la compañía, fundada en 1870, es pionera con su certificación ecológica, además de cultivar sus propias hierbas para el destilado de licores en sus huertos ecológicos y alimentar sus instalaciones con energía renovable.

Turismo y servicios

La innovadora empresa Antonio España Environment & Recycling, liderada por su director general, Alberto España, se ha alzado con el galardón de la categoría de Turismo y Servicios. En su presentación, Alberto España destacó el compromiso de su empresa con la sostenibilidad a través de la transformación de residuos en materia prima. Con 70 años de trayectoria y la tercera generación familiar en puestos de responsabilidad, la compañía adopta las técnicas más innovadoras y sostenibles para reducir el impacto ambiental mediante la reutilización y el reciclaje de más de 18.000 toneladas de residuos al año. Como destacó el propio director general, la economía circular debe ser una necesidad urgente para toda la sociedad, como responsabilidad hacia el planeta que queremos dejar a futuras generaciones.

Alberto España, director general de Antonio España Environment & Reciclying. / Josué Correa

En la misma categoría, Grupo Jumadi, representada por su CEO y directora general, Inmaculada Martín, presentó su Plan de Higiene Digital 360, que desarrolla un sistema innovador y ayuda a las empresas a una transición sostenible a través de exhaustivas auditorias en sus planes de higiene profesional que redundan en una mayor seguridad y ahorro de recursos con el fin de procurar un futuro más limpio y sostenible.

Educación y sanitario

En la tercera categoría de la sexta edición de los Premios de Innovación Sostenible, dedicada al ámbito de la educación y sanitario, el galardón fue otorgado a Endesa por el proyecto ‘Compost-in’, un curso está diseñado específicamente para personas con discapacidad y tiene como objetivo brindar formación en el ámbito del compostaje y actividades relacionadas con la operación de plantas fotovoltaicas, como el desbroce y la pantalla forestal. El proyecto de Endesa fue defendido por Moisés Magdalena Hernández, responsable de Iniciativas de Sostenibilidad y Economía Circular en Endesa Generación, que estuvo acompañado por Francisco Javier Vázquez, alumno beneficiario de esta iniciativa. Después de 26 ediciones de este programa en el entorno de 23 centros de generación de energía renovable en distintos puntos de España, 344 personas se han beneficiado directamente de este programa que aúna economía circular, innovación e inserción sociolaboral.

Moisés Magdalena, responsable de Iniciativas Sostenibles y Economía Circular de Endesa Generación. / Josué Correa

Por otro lado, la candidatura de HS Group, representada por Claudia Saldaña Taboada, Coordinadora de Proyectos y Análisis en calidad de agua de la compañía, propone un enfoque innovador en el tratamiento de residuos peligrosos de laboratorio a través del proyecto Evacon. Mediante su aplicación, HS Group reduce en un 90% la huella de carbono y también el transporte, así como la peligrosidad los costes y el uso del agua, y aumenta al mismo tiempo la trazabilidad, optimizando recursos de manera eficiente y sostenible.

Otras ideas sostenibles

En la categoría de Otras Ideas Sostenibles de los Premios de Innovación Sostenible de este año, el galardón fue otorgado a AGR Biogás, representada por su director general, David Piñero. El proyecto premiado destaca por su innovación en el ámbito de la generación de biogás a partir de la transformación de residuos de la agricultura, la ganadería y restos orgánicos, resolviendo el problema de la gestión de estos residuos y evitando emisiones contaminantes a la atmósfera. Además, es el primer proyecto que va a inyectar gas verde a la red de gas natural.

David Piñero, director general de AGR Biogás. / Josué Correa

El otro candidato destacado en esta categoría fue el proyecto ‘Tándem Algoritmo Verde’, que impulsa Exxita Be Circular de la mano de Fundación ONCE y Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Presentado por Alejandro Costa, CEO de Éxxita Be Circular, el proyecto persigue la máxima de que el mejor residuo es el que no se genera. De este modo, trabajan en la prevención de residuos alargando la vida útil de los aparatos electrónicos mediante la reparación de medio millón de dispositivos al año. Una iniciativa que además emplea a personas con discapacidad y defiende el uso de la tecnología con impacto positivo en la sociedad.

Fertirrigación sostenible Agustín Ena, fundador y CEO de Ig4, participó en la gala con una ponencia en la que incidió en la importancia del uso de tecnologías como la fertirrigación para aprovechar los recursos de agua y fertilizantes de manera eficiente y sostenible para el desarrollo de la actividad agrícola. “Con la metodología que empleamos, generamos información para que nuestros clientes tengan más datos para llevar a cabo su actividad y puedan tomar las decisiones más adecuadas en cada momento. Usamos tecnología por ondas para generar alertas razonadas a los agricultores”. Como explicó el propio Ena, “la fertirrigación acompaña el riego con fertilizantes. Si no se riega bien, no se fertiliza bien”. Esta tecnología, cuyas alertas e indicaciones reciben los técnicos agrícolas a través de una APP en sus teléfonos móviles a pie de campo, permite preservar las propiedades físicas y químicas de los suelos, además de prevenir su salinización. De este modo, subrayó Agustín Ena, “generamos acciones fácilmente aplicables en el campo”.