Así afectan los aranceles de Trump a Andalucía: aceite de oliva, aceitunas, vino, piedra natural, aeronáutica, material eléctrico, arroz precocido...

Sevilla/La imposición de un arancel de un 20% a todas las exportaciones de la Unión Europea a Estados Unidos va a suponer un duro golpe para muchas empresas andaluzas, especialmente del sector primario, pero no solo.

La comunidad exportó bienes a ese país por valor de 3.138 millones en 2024, un 2,1% menos que el año anterior debido, sobre todo, a la bajada de los precios del crudo, uno de nuestros capítulos de ventas más importantes. Pero, más allá de ese descenso puntual, lo importante es la tendencia: desde 2015, la facturación andaluza en el país norteamericano se ha triplicado. Hace una década, el valor de los productos introducidos en EEUU apenas superaba los 1.000 millones.

Este mercado ha estado en el punto de mira de muchas compañías que veían en él una oportunidad para diversificar y un gran margen de crecimiento dado el tamaño y la capacidad adquisitiva del país. Según los datos de Andalucía Trade, EEUU concentró el 7,8% de las exportaciones andaluzas en 2024 (en el principio del primer mandato de Trump, en 2026, eran el 5%) y es el primer país de destino fuera de la UE, quinto tras Alemania, Francia, Italia y Portugal.

Los productos energéticos, excluidos

EEUU ha excluido los productos energéticos de los aranceles, lo que significa que Cepsa -principal empresa petrolera andaluza- podrá seguir exportando allí sin tarifas adicionales. Tiene su lógica. Estados Unidos vende bienes a Andalucía por valor de 3.300 millones de euros, lo que significa que Andalucía tiene déficit comercial (161 millones), pero eso se debe a que el 72% de lo que importa la comunidad son productos energéticos (2.279 millones en 2024). Para Estados Unidos, el intercambio de petróleo es muy lucrativo.

Las exportaciones andaluzas de crudo a EEUU solo representaron en 2024 el 23% del total. Por su importancia social y por el tejido productivo que hay detrás, es el aceite de oliva el producto estrella, con 1.007 millones de facturación en 2024, una cifra récord debido a su alto precio el año pasado. España -y decir España en este sector es casi como decir Andalucía- ha superado a Italia en penetración en el país y las empresas consideran que EEUU es un mercado clave por el margen de crecimiento (es el primer país fuera de la UE en consumo, pero no es mucho en términos absolutos) y por su asociación a la salud, un asunto que tiene mucha fuerza allí.

El aceite de oliva, en riesgo en EEUU

El escenario que viene es malo, pero es igual de malo para toda la UE. Recordemos que los aranceles del 25% en vigor entre 2019 y 2021 por el conflicto por las ayudas ilegales a Airbus se aplicaron solo a los países del consorcio aeronáutico, lo que perjudicó especialmente a España. El aceite español perdió el 80% del mercado y nuestras compañías tuvieron que importar aceite de otros países para envasarlo con su marca. Algunas, como Acesur, abrieron fábrica en EEUU porque la tarifa no se aplicaba al aceite a granel, solo al envasado.

Ahora el panorama es otro. EEUU necesita importar aceite de oliva, ya que solo produce el 5% de lo que consume. La inmensa mayoría de la producción está en la UE, lo que previsiblemente llevará a un aumento de precios en los lineales. La duda es si el consumidor norteamericano seguirá apostando por el producto o se pasará a otras grasas más baratas. Lo que está claro, en cualquier caso, es que el arancel es un freno al crecimiento del producto.

En la aceituna llueve sobre mojado

La aceituna negra ya soporta un arancel del 31,5% con carácter general (algunas empresas sí tienen uno más bajo) y previsiblemente ahora se le añadirá un 20% suplementario. Su arancel no tiene que ver con la geopolítica sino con un conflicto que se remonta a 2018, pero este nuevo golpe no ayuda. Según la patronal Asemesa, se han dejado de facturar en EEUU 280 millones por esta tarifa. Ahora se incluirá también en el arancel la aceituna verde, lo que previsiblemente conducirá a un aumento de precios también en los lineales. A diferencia de lo que sucede con la aceituna negra, España no tiene apenas competidores en la verde. El riesgo, igual que en el aceite de oliva, es perder consumidores en un producto que no forma parte de la cesta básica de la compra.

En total, España vendió en 2024 aceitunas por valor de 164 millones de euros, una cifra muy apreciable teniendo en cuenta la coyuntura de los últimos años.

Otros productos agroalimentarios: vino, pescado, arroz precocido, legumbres y hortalizas, etc.

Otro capítulo importante es el del vino, no tanto por su cuantía económica (fueron 14 millones en 2024) como por el valor. Para el 'jerez', EEUU es un mercado muy importante: el año pasado se vendieron en ese país dos millones de botellas. Afortunadamente, no se va a aplicar el arancel del 200% con el que amenazó Trump hace unos días, pero un 20% ya es mucho.

Otos productos agroalimentarios afectados van a ser el arroz precocido (se exportaron 34 millones desde Andalucía en 2024), pescados, crustáceos y moluscos (37 millones) y legumbres y hortalizas (28 millones).

La piedra natural, una de las grandes damnificadas

Fuera del ámbito agroalimentario, es el sector de la piedra natural, con 315 millones en ventas en 2024, el que tendrá mayor afectación. Las ventas, aquí, están protagonizadas por Cosentino, con una gran presencia en el mercado norteamericano. Allí concentra el 50% de las ventas y tiene 60 centros de trabajo. La firma tiene previsto levantar una fábrica en Florida, que estará operativa en 2028 y Eduardo Cosentino, CEO de la empresa en el país, fue nombrado hace poco presidente de la Asociación de Cocina y Baño de EEUU. El pasado mes de noviembre, su vicepresidente, Álvaro de la Haza, indicaba que su previsión era seguir creciendo en Estados Unidos, independientemente de los aranceles.

La aeronáutica también recibe un golpe duro. EEUU no es el principal mercado, pero en 2024 hubo ventas de 138 millones, ya que muchas compañías tienen relación con Boeing y Airbus también está presente en ese país. Otros capítulos importantes son el de venta de aparatos y material eléctrico (177 millones), un sector muy ligado al auge de las renovables (quedan excluidos de los aranceles los semiconductores, en cualquier caso); y el de venta de productos cerámicos (78 millones).