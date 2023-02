Andalucía lidera la subida del paro en España en enero y suma casi 750.000 desempleados

Como suele ser tradicional, el paro se elevó en enero en Andalucía y bajó la afiliación a la Seguridad Social, sobre todo a causa de la finalización de contratos a finales de diciembre, especialmente en comercio, hostelería y servicios administrativos.

La comunidad, como también suele ser tradicional, lideró la subida del desempleo en términos absolutos, al registrar 21.048 desempleados más en el primer mes del año, casi todos procedentes del sector servicios. Eso da como resultado una cifra total de 748.145 parados, un nivel que todavía es inferior al del mes de noviembre y que es la segunda cifra más baja desde enero de 2009 (después de la de diciembre).

Por lo que respecta a la afiliación a la Seguridad Social, la región pierde 30.014 cotizantes, y es superada, en este apartado sí, por Comunidad Valenciana (-31.549) y Cataluña (-37.637). En total, cuenta con 3.282.302 afiliados, una cifra todavía históricamente alta después de que en diciembre alcanzara un récord al superar los 3.312.000.

¿Ha sido un mes de enero peor o mejor que los de los últimos años? Si fuera mejor, sería una sorpresa dados los signos de ralentización del mercado laboral. Si es peor, tendría su lógica, pero la realidad es que es igual. La subida media del paro en el primer mes del ejercicio en los últimos cinco años ha sido de 21.474, poco más que la registrada en este 2023. Igualmente, el número de afiliados medios restados en enero en los últimos cinco años es de 29.956, solo un poco menos que lo contabilizado este año.

Eso no quiere decir que no haya desaceleración del mercado laboral. La hay, pero no se ha agudizado en este mes de enero, lo cual, dentro de los malos datos, es una relativa buena noticia.

Si en vez de acudir a la evolución mensual recurrimos a la anual (enero de 2022-enero de 2023) concluimos que el paro cae en 57.420 personas, una cifra apreciable, pero mucho menor que el descenso de 182.121 entre enero de 2021 y enero de 2022. Y hay un dato preocupante: el colectivo sin empleo anterior sube en 1.696 personas en un año, el mayor ascenso interanual desde junio de 2021.

Igualmente, el número de afiliados aumenta en 60.096 en el último año, la mitad que en el ejercicio anterior (123.102). Andalucía está lastrada por los 30.000 empleos que se deja un sector primario muy afectado por la sequía, y esa es la causa principal de que el empleo, en términos porcentuales, crezca menos en el sur en un año (1,87%) que en España (2,31%).

Es cierto que en la región cae más el paro en un año (-7,13%) que a nivel nacional (-6,87%), pero eso no se traduce en que se cree más empleo.

Por provincias, el paro solo baja en enero en Huelva y sube en el resto, especialmente en Málaga, Cádiz y Sevilla. Y la afiliación solo se eleva en Almería y Huelva, mientras que cae con mucha fuerza en Málaga y Cádiz. En términos porcentuales, la que peor se comporta es Jaén, tanto en lo que se refiere a la afiliación como al paro, lo que da cuenta de lo mala que está siendo la campaña del olivar.

En términos anuales, Málaga sigue siendo el motor, con un crecimiento en 12 meses de más de 26.000 empleos, mientras que Jaén es el punto negro, con 14.000 afiliados menos, lo que incide claramente en el dato andaluz global.

Datos nacionales

A nivel nacional, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 70.744 personas en enero en relación al mes anterior (+2,5%) tras el fin de la campaña de Navidad.

La subida de enero de este año es cuatro veces superior a la experimentada en igual mes de 2022, cuando el desempleo aumentó en 17.173 personas, pero está por debajo de las registradas en 2021 (+76.216 parados), 2020 (+90.248) y 2019 (+83.464) y del incremento medio de los meses de enero (+81.424 parados).

Tras el repunte de enero, impulsado sobre todo por el sector servicios, el número total de desempleados volvió a superar la cifra de 2,9 millones de parados, lo que no sucedía desde el pasado mes de octubre. En concreto, el primer mes del año se cerró con 2.908.397 desempleados, "su menor cifra en un mes de enero desde 2008", según ha destacado Trabajo.

En términos desestacionalizados, el paro registrado disminuyó en el primer mes de 2023 en 12.462 personas.

Por lo que respecta a la afiliación, el fin de la campaña navideña lastró el empleo en enero, con 215.047 afiliados menos de media.Según los datos facilitados este jueves por el Gobierno, la evolución del mercado este enero es similar a los de otros arranques de año y mantiene el total de afiliados por encima de los 20 millones (20.081.224).Mirando a otros inicios de ejercicio, el descenso de la afiliación es superior al de enero de 2022, cuando fue de 197.750 afiliados, mientras que está por debajo de los de 2021 (218.953) y 2020 (244.044).Y en cifras desestacionalizadas, las que destaca el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, el mes terminó con 57.726 afiliados más, por encima del promedio de otros meses en esas cifras ajustadas de calendario.