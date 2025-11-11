La XVI Carrera del Estrecho se celebrará en Tarifa el 7 de diciembre con más de 600 corredores inscritos

Tarifa volverá a convertirse el próximo 7 de diciembre en el punto de encuentro de cientos de aficionados al atletismo con la celebración de la XVI Carrera del Estrecho, organizada por el Club de Atletismo Amigos de Pepe Serrano con la colaboración del Ayuntamiento. El evento, que ya es considerado una de las grandes citas deportivas del año en la localidad, reunirá a más de 600 corredores en un recorrido de algo más de seis kilómetros que combina la exigencia deportiva con el atractivo del paisaje tarifeño.

Durante la presentación oficial, celebrada recientemente, los responsables del club estuvieron acompañados por la concejala de Deportes, Celia Rico, quien agradeció al colectivo “su constante implicación en la organización y en la promoción del deporte local”.

Tras quince ediciones ininterrumpidas, la Carrera del Estrecho ha alcanzado una notable proyección nacional, atrayendo cada año a participantes de distintos puntos de la península e incluso del extranjero. El éxito de la prueba, explicaron Juan Antonio Benítez y Pepe Triviño, se debe al trabajo de “numerosos voluntarios y aficionados” que han mantenido vivo el espíritu de la carrera desde sus inicios, en homenaje a Pepe Serrano.

La edición de 2025 incluirá nuevo diseño de camisetas y un obsequio para cada participante, además de mantener la gestión del cronometraje a cargo de la empresa Gesconchip.

La organización repartirá 118 trofeos y un premio económico total de 1.500 euros, lo que se suma al atractivo de su recorrido urbano y costero, considerado uno de los más singulares del calendario andaluz.

“Cada año intentamos mejorar un poco más, pero lo que no cambia es el ambiente de convivencia y la ilusión con la que todos participamos”, subrayaron los organizadores, quienes esperan que en esta edición se pueda batir el récord de participación alcanzado en años anteriores.

La Carrera del Estrecho se consolida así como una cita imprescindible del calendario deportivo de Tarifa, uniendo deporte, comunidad y homenaje en un entorno incomparable.