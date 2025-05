Xabi Alonso: "'Recojo el legado de Carlo Ancelotti con con mucho honor"

Xabi Alonso pronunció, durante su acto de presentación, sus primeras palabras como entrenador del Real Madrid, en las que demostró una gran ambición y convencimiento en que serán capaces de "conseguir cosas importantes" y, sobre todo, que "la gente" diga "ese es mi Real Madrid", como señal de que se sienten orgullosos del equipo.

"Empezamos una nueva etapa y siento que el club y la afición estamos unidos y que tenemos un gran equipo. Tenemos unos jugadores fantásticos. Un equipo con un potencial y un presente muy bueno; eso me da muchas razones para venir aquí con mucha energía e ilusión de sacar lo mejor de cada uno de ellos y construir un gran equipo. Podemos conseguir cosas importantes, dignas del Real Madrid. Y que transmitamos emociones, alegría, que digan ese es el Real Madrid. Si conseguimos encender eso, tendremos una fuerza imparable. Podemos empezar algo bonito. ¡Hala Madrid!", dijo durante su acto de presentación.

"Es un día muy especial, lo voy a tener marcado en mi calendario de por vida. Muy feliz de poder estar aquí en la que siento que es mi casa. El vínculo con el Real Madrid y el madridismo nunca ha dejado de existir. Desde que hace hora y media he vuelto a entrar en Valdebebas ha vuelto a renacer ese sentimiento, se ha encendido. Es el inicio de una etapa", señaló. Además, agradeció a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, su confianza en que es el hombre indicado para el puesto.

"Gracias Florentino por pensar que soy la persona indicada para iniciar esta nueva etapa. Desde estos últimos días, en los que ya se anunció, siento que la afición, el madridismo, tiene ilusión de empezar una nueva etapa y hacer más grande la historia de este club", declaró. Y no quiso olvidarse de Carlo Ancelotti, su predecesor y quien fue su entrenador.

"No quiero dejar de hablar de la etapa que se ha cerrado. El relevo que tomo de Carlo Ancelotti. Fue mi entrenador. Fue una gran persona, me marcó mucho y una gran influencia. Sin su maestría, sin el aprendizaje que tuve de él, seguramente no estaría aquí. Tomo el relevo. Recojo el legado con mucho honor y orgullo de poder estar aquí, en el lugar donde Carlo lo ha hecho tan bien. Espero cumplir con las expectativas", aseguró.

Florentino Pérez: "Damos la bienvenida a uno de los nuestros"

Florentino Pérez, dio la bienvenida al club a Xabi Alonso, al que consideró "uno de los nuestros" y al que catalogó como "uno de los mejores entrenadores del mundo". "Bienvenido de nuevo a la que es tu casa. Estamos orgullosos de contar contigo para seguir construyendo la gran historia de nuestro club. Vuelves a casa, donde diste tus primeros pasos como entrenador. Todos sabíamos cuál iba a ser tu destino cuando en 2018 te sentaste por primera vez en un banquillo. Un camino que ibas a realizar con tu estilo y filosofía de trabajo", dijo en el acto de presentación de Xabi Alonso como nuevo técnico del club. "Regresas al Real Madrid como entrenador del primer equipo para afrontar uno de los grandes desafíos de tu vida. Estamos juntos de que juntos volveremos a compartir muchas alegrías", añadió.

"La fuerza de este club es la de seguir trabajando para que se cumplan los sueños de todo el madridismo. Hoy es un día muy especial. Es el comienzo de una nueva etapa repleta de ilusión y nuevas emociones. Xabi Alonso es uno de los mejores del mundo y representa los valores del Real Madrid. Con él como jugador se inició esta nueva etapa dorada de nuestra historia, con la décima Liga de Campeones. Hoy damos la bienvenida a uno de los nuestros", aseguró. Además, en su discurso, Florentino Pérez ponderó la Ciudad Deportiva y los éxitos conseguidos por su equipo.

"Los madridistas de todo el mundo sabemos lo que representa esta Ciudad Deportiva. Aquí se construyen los sueños e ilusiones de millones de personas unidas con el sentimiento del madridismo. Es algo que se alimenta cada día con los valores de este club, el Real Madrid pertenece al corazón de la gente con su cultura del trabajo, sacrificio, humildad, respeto, superación permanente, compañerismo y solidaridad. Estos valores han sido los pilares para lograr un palmarés difícil de igualar y haber disfrutado de una de las etapas más exitosas de nuestra historia", declaró.