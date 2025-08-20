La sexta Gala del Baloncesto Español premia a sus talentos y despide con honores a Scariolo

Sergio Scariolo, entrenador de la selección española de baloncesto, y los internacionales Juancho Hernangómez, Darío Brizuela, Sergio de Larrea, Santi Yusta, Aina Ayuso o Iyana Martín, entre otros, fueron premiados este martes durante la VI Gala del Baloncesto Español, organizada por la Federación Española de Baloncesto (FEB) y el diario Marca, en el Hipódromo de la Zarzuela de Madrid.

El evento, encabezado por Elisa Aguilar, presidenta de la FEB, y Juan Ignacio Gallardo, director de Marca, distinguió con varias categorías a jugadores y entrenadores del baloncesto español, incluida la especialidad del 3x3, y también premió al árbitro internacional Antonio Conde.