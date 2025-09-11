El CTA estrena 'Tiempo de revisión': Mallorca-Barça debió pararse por caída de Raíllo; gol de Simeone en Vitoria no fue legal
El Comité Técnico de Árbitros presenta un espacio audiovisual inédito para repasar acciones de LALIGA EA SPORTS, HYPERMOTION y LIGA F con fines didácticos y de transparencia
El Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol inaugura en la temporada 2025/26 un espacio audiovisual bajo el nombre de ‘Tiempo de Revisión’. Este nuevo formato busca analizar jugadas de cada jornada de LALIGA EA SPORTS, LALIGA HYPERMOTION y LIGA F con un marcado carácter didáctico y formativo.
Las acciones a repasar son seleccionadas por un Comité de Asesores integrado por los entrenadores José Luis Oltra, José Ramón Sandoval y José Luis Sánchez Vera, junto al exfutbolista Fernando Morientes. La iniciativa se presenta como una medida inédita en el fútbol español con el objetivo de acercar el criterio arbitral a jugadores, técnicos y aficionados, reforzando la transparencia y la cercanía.
En la primera entrega, la portavoz del CTA, Marta Frías, examina siete jugadas correspondientes a las tres primeras jornadas de Primera y Segunda División.
El CTA subraya que el valor principal de este espacio reside en su carácter formativo. ¿Puede convertirse esta herramienta en un puente definitivo entre árbitros y afición? La respuesta se irá desvelando jornada a jornada con cada nueva revisión.