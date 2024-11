El viaje final junto a Rafa Nadal: "Nos pone a mil a todos"

Fuengirola/El protagonista es Rafael Nadal, pero junto a él están varios compañeros con una misión, estar a la altura del mito y brindarle una despedida del mejor nivel. No hay certeza de que el astro mallorquín vaya a jugar. Él ha puesto todo de su parte, ha hecho entrenamientos de buen nivel con Bautista y De Miñaur en los últimos días sobre las pistas de Málaga. Pero la decisión es de David Ferrer, se supone que colegiada, y deberá hacerla pública una hora antes del arranque del Países Bajos-España de este martes (17:00 horas).

En la conferencia previa del equipo español, en uno de los salones de la Reserva del Higuerón, el lujoso lugar de concentración de los equipos, los compañeros y el capitán de Nadal hablan de cómo es seguirle en este trayecto final. "En los Juegos Olímpicos fue muy especial con el dobles con Rafa Nadal. Estar junto a él en sus últimos momentos de tenis, para mí es súper especial. No sólo para mí, sino para todo el equipo. Es precioso para el equipo que tengamos la oportunidad de acompañar a Nadal en este torneo. Me siento afortunado de vivir momentos así con él. He dicho que me hubiese gustado compartir muchísimo más con él. Seguir aprendiendo de Rafa, tanto dentro como fuera, me hace ser muy afortunado", explica Carlos Alcaraz, su sucesor: "Aún sigo un poco resfriado, pero en los últimos días he podido entrenar de forma normal, sintiéndome muy bien. Vamos a ver en los próximos días. Ya estoy casi al 100% o mucho mejor de lo que estuve en Turín. Me sentí muy bien ayer, jugando rallies largos, con una buena intensidad. Hoy espero estar igual de bien y espero mañana estar preparado para jugar la competición.

"Es súper especial estar aquí con él. Rafa ha sido mi primer compañero en la selección, al ser de la misma edad jugábamos desde jóvenes y compartimos buenos momentos en el equipo de 14 y 16 años. Es muy bonito vivir ahora esto", explica Marcel Granollers, compañero de generación de Nadal y posible compañero en los dobles, especialidad en la que es top mundial.

"Es una suerte. Lo he vivido y lo he sufrido. Me siento afortunado, además con alguien a quien tienes un cariño especial", señalaba el capitán del equipo, David Ferrer.

Bonitas eran las palabras de Roberto Bautista, que señalaba que "Rafa sido un ejemplo para todos nosotros. Hemos aprendido mucho de él. He compartido momentos dentro y fuera, me siento muy afortunado. Y seguro que quiere poner su granito de arena. Que todos lo hagamos lo mejor posible. Rafa aporta buena energía y competitividad, nos pone a mil a todos", expresaba el castellonense. Pedro Martínez, el más desconocido del equipo, alucina con la experiencia: "No había tenido la oportunidad de estar cerca. Ahora estar aquí va a ser muy especial y bonito". Así se sienten los compañeros de viaje de Rafa Nadal en Málaga para esta gran experiencia.