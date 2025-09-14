El Veteranos de Algeciras suma un bronce con Estefanía Solís en la milla máster de Alcobendas

El Club Atletas Veteranos de Algeciras se ha colgado una medalla de bronce en el Campeonato de España máster de milla y 10.000 metros en pista al aire libre, que se ha celebrado este fin de semana en Alcobendas (Madrid).

El club algecireño ha subido al podio madrileño con Estefanía Solís Morillo (sevillana residente en Algeciras), tercera y medalla de bronce en la prueba de la milla de la categoría F35. Su compañero, el algecireño Sergio Morales Valadés se ha quedado a las puertas del cajón, quinto clasificado de la Milla categoría M45.