El Veteranos de Algeciras hace doblete de medallas en el Europeo Máster de atletismo

El Club de Atletas Veteranos de Algeciras ha cerrado con éxito su participación en el Campeonato de Europa Máster de atletismo celebrado en la isla de Madeira (Portugal).

El algecireño Sergio Morales Valadés se ha proclamado campeón europeo formando parte del equipo español de relevos 4x400 de la categoría M45. Morales también ha rozado la medalla en la final de los 800 metros de la categoría M45 con la cuarta plaza, a 67 centésimas de la medalla de bronce, con un gran crono (2'00"88).

Estefanía Solís Morillo, atleta sevillana afincada en Algeciras, se ha colgado la medalla de bronce en relevo 4x400 con España y ha conseguido la novena en el 800 de la categoría W35.