La Unión Linense Baloncesto celebra la presentación de sus equipos este sábado 11 de octubre

Foto de familia de la presentación de los equipos de la ULB de la pasada temporada.

La Unión Linense de Baloncesto invita a toda la ciudadanía a celebrar un momento muy especial con la presentación oficial de la temporada 2025/2026, que tendrá lugar este próximo sábado 11 de octubre a partir de las 16:30 horas en el pabellón municipal de La Línea.

El acto reunirá a todos los equipos del club, desde las categorías base hasta el primer equipo, en una jornada de convivencia, orgullo y espíritu deportivo que marcará el 25º aniversario de la entidad. Durante el evento, los jugadores y jugadoras desfilarán representando los colores y valores de la Unión Linense de Baloncesto, consolidando el compromiso del club con el deporte, la formación y la comunidad linense.

Como cierre de la jornada, a las 19:30 horas, el primer conjunto masculino disputará su primer partido en casa, con entrada totalmente gratuita, invitando a socios, aficionados y vecinos a llenar las gradas y apoyar al conjunto local en el arranque de esta nueva temporada. La ULB recibirá al Colegio El Pinar.