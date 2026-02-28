La ULB planta cara, pero regala el tercer cuarto y cae ante Tíjola (77-83)

La Unión Linense de Baloncesto (ULB) ha enlazado este sábado su segunda derrota en casa en apenas cuatro días. El partido ha sido casi un calco de las últimas apariciones del conjunto de La Línea, capaz de plantar cara a los rivales de la parte alta de la tabla, pero que paga muy caro desconexiones que suelen producirse en el tercer cuarto. Tíjola, tercero en la tabla, se llevó el triunfo por 77-83.

La ULB, que arrastraba el cansancio de su partido aplazado del miércoles contra el Enrique Soler de Melilla, salió despistada a la cancha y el rival, un equipo muy físico, hizo valer su poderío en el rebote ofensivo para marcharse 10-20 al primer intermedio.

Los de Iván Torres y Guillem Rueda, lejos de tirar la toalla, apretaron los dientes, defendieron como corsarios y dejaron a un rival de gran caudal ofensivo en sólo 12 puntos en los diez minutos siguientes. El parcial de 26-12 permitió a los de casa marcharse a la caseta por delante en el luminoso.

Tras el descanso, el equipo almeriense sacó lo mejor de su arsenal y los de casa empezaron a echar mucho de menos a un hombre tan importante en tantas facetas como Leandro Furlán. El jugador, lesionado el miércoles, estará en el dique seco aún no se sabe exactamente cuánto tiempo. A pesar de no estar afortunados, el 17-25 arrojó un tanteo de 53-57 que dejaba las espadas en todo lo alto.

En los últimos diez minutos la ULB estuvo haciendo la goma hasta el final, pero no fue suficiente. El partido dejó la impronta de que de haber durado un par de minutos más podría haber arrojado una remontada épica. Pero no hubo tiempo y los linenses siguen apretando los dientes para no tener sobresaltos en el tramo final de la competición.

Las estadísticas del encuentro se pueden consultar en este enlace.

Los resultados de la vigésima jornada en el grupo DA de la Tercera FEB y, al término de todos los encuentros, la clasificación actualizada, se pueden consultar en este enlace.

La ULB se desplaza el próximo domingo hasta El Ejido (Almería), donde a partir de las 12:00 rendirá visita al Murgi.