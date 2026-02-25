La ULB cede en casa el partido aplazado ante el Melilla Enrique Soler (76-79)

La Unión Linense Baloncesto (ULB) ha saldado con derrota (76-79) ante el Melilla Enrique Soler este miércoles en el pabellón de La Línea el encuentro aplazado correspondiente a la 18ª jornada liguera del grupo D-A de la Tercera FEB, un partido que tuvo que ser pospuesto el 14 de febrero ante la imposibilidad de desplazarse de los norteafricanos por el temporal que azotó en Melilla.

Tras su importante victoria en Andújar, el conjunto de La Línea no pudo encadenar una segunda alegría a pesar de que se mantuvo en la pugna por el partido hasta el último momento. El equipo que entrenan Iván Torres y Guillem Rueda arrancó con fuerza y tomó la delantera en el primer cuarto (26-17). Sin embargo, el Melilla comenzó a limar las distancias antes del descanso y pegó un hachazo importante en el tercer cuarto -se lo llevó por doce puntos- para voltear el luminoso. La ULB apretó en el periodo definitivo y llegó a ponerse a un solo punto en un final marcado desde la línea de tiros libres.

David Stachovskij (16 puntos y 15 de valoración) y Tury Seara (14 puntos) llevaron el peso anotador del equipo de La Línea, con Pablo Perales como MVP (14 rebotes y 18 de valoración). En las filas melillenses, partidazo de Palomares (37 de valoración) y de Sheriff (20 puntos y 24 de valoración).

Ficha ULB

La ULB repetirá en casa este próximo sábado (19:30) para medirse al Tíjola en la 20ª jornada de la competición liguera.