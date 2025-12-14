Tres algecireñas del Lee do Kwan suben al podio en el prestigioso Open Internacional de Andalucía de taekwondo

Tres algecireñas del Lee do Kwan, club con sede en diferentes puntos del Campo de Gibraltar, lograron dos medallas de plata y una de bronce en el XVII Open Internacional de Andalucía de Taekwondo, celebrado en el Pabellón Palacio Vistalegre de Córdoba, con la participación de más de 600 deportistas procedentes de numerosas comunidades autónomas españolas, así como de República Checa, Suecia, Portugal y México. Paralelamente se disputó la Copa Iberdrola, reservada a taekwondistas femeninas de categoría senior.

Nourhan Nour y Rocío Perea Melgar se colgaron la medalla de plata, mientras que Valeria Palou Álvarez obtuvo la medalla de bronce.

El Lee do Kwan acudió a esta cita con ocho deportistas en las categorías precadete, cadete y junior. El equipo técnico estuvo integrado por Jacobo Perea Ortega, Roberto Sánchez Monserrat y Juan Manuel Caba Lozano.

Los resultados por categorías de los integrantes del Lee do Kwan fueron los siguientes: