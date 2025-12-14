Tres algecireñas del Lee do Kwan suben al podio en el prestigioso Open Internacional de Andalucía de taekwondo
Nourhan Nour y Rocío Perea Melgar logran la plata y Valeria Palou Álvarez, el bronce en Córdoba
Tres algecireñas del Lee do Kwan, club con sede en diferentes puntos del Campo de Gibraltar, lograron dos medallas de plata y una de bronce en el XVII Open Internacional de Andalucía de Taekwondo, celebrado en el Pabellón Palacio Vistalegre de Córdoba, con la participación de más de 600 deportistas procedentes de numerosas comunidades autónomas españolas, así como de República Checa, Suecia, Portugal y México. Paralelamente se disputó la Copa Iberdrola, reservada a taekwondistas femeninas de categoría senior.
Nourhan Nour y Rocío Perea Melgar se colgaron la medalla de plata, mientras que Valeria Palou Álvarez obtuvo la medalla de bronce.
El Lee do Kwan acudió a esta cita con ocho deportistas en las categorías precadete, cadete y junior. El equipo técnico estuvo integrado por Jacobo Perea Ortega, Roberto Sánchez Monserrat y Juan Manuel Caba Lozano.
Los resultados por categorías de los integrantes del Lee do Kwan fueron los siguientes:
- Mehdi Nour – precadete masculino -38 kg (Algeciras):
- Superó con solvencia la primera ronda y cayó en la segunda.
- Nourhan Nour – cadete femenino -55 kg (Algeciras):
- Medalla de plata. Venció en tres combates y disputó una final muy equilibrada, que se resolvió por pequeños detalles.
- Valeria Palou Álvarez – cadete femenino -47 kg (Algeciras):
- Medalla de bronce. Ganó dos combates y perdió la semifinal a los puntos.
- Andrea Sánchez Márquez – cadete femenino -41 kg (Algeciras):
- Cayó en la primera ronda.
- Alejandro Sánchez Márquez – junior masculino -55 kg (Algeciras):
- Ganó dos combates y fue eliminado en cuartos de final.
- Adrián Sánchez Pastor – junior masculino -63 kg (Los Barrios):
- Perdió en la primera ronda tras un combate muy igualado.
- Lucía Olmedo Mulero – junior femenino +63 kg (Algeciras):
- Eliminada en la primera ronda.
- Rocío Perea Melgar – junior femenino -55 kg (Algeciras):
- Medalla de plata. Ganó cuatro combates y disputó una final muy equilibrada.
También te puede interesar
Lo último