Tom Pidcock tratará de destronar a Pavel Sivakov en la Ruta del Sol

El británico Tom Pidcock, antes de la Milán-San Remo del pasado año.

La 72 edición de la Vuelta Ciclista a Andalucía/Ruta del Sol se inicia este miércoles con un recorrido de cinco etapas que arrancará en Benahavís (Málaga) y concluirá en Lucena (Córdoba) tras algo más de 800 kilómetros pensados para rodadores y clasicómanos, con un trazado quebrado y selectivo desde el primer día.

La ronda andaluza reunirá a algunas de las grandes figuras del pelotón mundial. Entre los nombres propios destaca el británico Tom Pidcock, campeón del mundo y medallista olímpico de bicicleta de montaña, que llega en un excelente momento de forma tras ser segundo este lunes en la Clásica Jaén Paraíso Interior, prueba que se adjudicó el belga Tim Wellens, otro de los grandes aspirantes al triunfo final y ganador de la Vuelta a Andalucía en 2018.

El vigente campeón, el francés Pavel Sivakov, tratará de revalidar el título ante una nómina de rivales de primer nivel, entre los que sobresalen el sevillano Juan Pedro López, el actual campeón de España Iván Romeo, el jiennense José Manuel Díaz y el esprinter colombiano Fernando Gaviria.

La principal baja de última hora será la del belga Maxim Van Gils, que no podrá tomar la salida tras sufrir una fractura de pelvis en la Clásica de Jaén.

En el plano colectivo, la cita contará con diecisiete equipos, incluidos los seis WorldTeam del pelotón.

Estarán presentes el número uno de la clasificación mundial, UAE Team Emirates, y el segundo clasificado, Visma/Lease a Bike, además de Red Bull/BORA/hansgrohe, Groupama-FDJ, Uno-X Mobility y el único WorldTeam español, Movistar Team.

A ellos se sumarán destacados ProTeam como Cofidis, TotalEnergies o Q36.5 Pro Cycling Team, junto a las principales escuadras españolas de la categoría.

La carrera se pondrá en marcha con una primera etapa de marcado acento malagueño, con salida en Benahavís y 163 kilómetros de recorrido. El trazado incluirá dos puertos puntuables, el Puerto del Madroño (1ª categoría) y el Puerto del Viento (3ª), antes de atravesar la Sierra de las Nieves y localidades como El Burgo, Yunquera, Alozaina, Guaro o Monda.

Tras adentrarse en el Valle del Guadalhorce, el pelotón llegará a Pizarra, donde se disputará una meta volante y un final propicio para un esprint reducido si no prospera la fuga.

Con un cartel de lujo y un recorrido selectivo, la Ruta del Sol se presenta un año más como una de las grandes citas del inicio de la temporada ciclista europea.

Las cinco etapas de esta Ruta del Sol son las siguientes: primera etapa, Benahavís-Pizarra (Málaga) 163 kilómetros; segunda etapa (19 de febrero) Torrox (Málaga)-Otura (Granada) 139; tercera etapa (20 de febrero) Jaén-Lopera (Jaén) 181; cuarta etapa (21 de febrero) Montoro (Córdoba)-Pozoblanco (Córdoba) 166; quinta etapa (22 de febrero) La Roda de Andalucía (Sevilla)-Lucena (Córdoba) 167.