El tesorillero Mario Galiano gana la Final del Circuito de la PGA España

El golfista tesorillero Mario Galiano ha conquistado este sábado la final del TUMI Spain Golf Tour (el circuito de la PGA España), que se ha celebrado en Panorámica Golf, en Castellón. El vencedor ha cerrado su participación con 200 golpes (-16) después de una ronda final con 67 (-5). El navarro David Borda, segundo en este torneo de clausura, se ha adjudicado la Orden de Mérito nacional de 2024.

Con este triunfo, Galiano reafirma su calidad y solidez en el circuito. “El último día ha sido muy bueno. Venía jugando muy bien, las sensaciones eran muy buenas. Empecé jugando bastante tranquilo, y una victoria hace tres meses en el Alps Tour me ayudó bastante a afrontar esta última vuelta”, ha dicho el golfista nada más recibir el título.

“Sabía que estaba jugando bien y la verdad es que todo salió tal y como esperaba, pegándole muy bien desde el tee y dejando la bola en buenas posiciones, con muchas oportunidades de birdie. Con el putt me he sentido muy sólido, así que no puedo pedirme mucho más”, ha añadido.

Junto a él, David Borda ha sido otro de los grandes protagonistas del día, terminando en segunda posición con -14 (202 golpes) tras una extraordinaria vuelta final de 63 golpes (-9), la mejor de su carrera. Además, con este resultado se ha proclamado campeón del Orden de Mérito 2024, cerrando un año excepcional.

La competición ha contado con la participación del incombustible José María Olazábal, quien disfrutó de la experiencia de compartir campo con los jóvenes talentos del circuito: “Ha sido una semana entretenida. Hemos tenido muy buen tiempo para jugar, y en cuanto al juego, me ha servido para ver cosas. Obviamente, mi golf no está como debería estar, sobre todo el drive, que me ha dado bastantes problemas a lo largo de la semana. Pero en general, el resto ha sido bastante correcto y creo que mi papel ha sido digno.”

Además, Olazábal subrayó la importancia de este circuito para el desarrollo del golf profesional en España: “Quiero agradecer a la PGA de España que me haya permitodo jugar esta final, que para mí es especial. Poder competir con todos estos chicos jóvenes que están intentando ganarse la vida y ver cómo juegan me llena de satisfacción.”

Por otro lado, el madrileño José Manuel Pardo Benítez se alzó con el premio sub-25 Grupo San Pablo, demostrando su gran proyección con un desempeño sólido durante la semana.

