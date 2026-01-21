El temporal obliga a cancelar la primera prueba del Interclubs de vela del Estrecho

La inestabilidad meteorológica que se cierne durante los próximos días en el Campo de Gibraltar y al área del Estrecho ha obligado a cancelar la primera prueba del XVI Campeonato Interclubs del Estrecho - Ceuta Emociona 2026, prevista para este sábado 24 de enero en aguas de La Línea y Algeciras.

El comité organizador del campeonato, junto al Real Club Náutico de La Línea, ha tomado esta decisión tras analizar las últimas previsiones meteorológicas, que anuncian un escenario adverso marcado por lluvias persistentes, viento intenso y un notable empeoramiento del estado de la mar. Unas condiciones que impiden garantizar el normal desarrollo de la regata y, sobre todo, la seguridad de las embarcaciones y de los participantes.

La prueba inaugural, organizada por el Real Club Náutico de La Línea, estaba llamada a organizar una nueva edición de uno de los campeonatos de vela más consolidados y seguidos del sur de España, con una destacada participación de embarcaciones procedentes de distintos clubes del litoral andaluz y de la zona del Estrecho.

Desde la organización se ha subrayado que la decisión responde exclusivamente a criterios de prudencia y responsabilidad, lamentando las molestias que la cancelación pueda ocasionar a armadores, tripulaciones y clubes implicados. Al mismo tiempo, se agradece la comprensión mostrada por la flota participante, recordando que la seguridad en el mar debe prevalecer siempre sobre cualquier consideración deportiva.

La zona del Estrecho de Gibraltar se encuentra estos días bajo la influencia de un episodio de mal tiempo que está dejando precipitaciones continuadas y rachas de viento significativas, un cóctel especialmente delicado para la navegación deportiva en un área ya de por sí exigente por sus corrientes y cambios bruscos de condiciones.

La manga aplazada será recuperada el próximo 4 de julio, fecha reservada en el calendario oficial del campeonato para este tipo de incidencias derivadas de causas meteorológicas. El XVI Campeonato Interclubs del Estrecho – Ceuta Emociona 2026 continuará su calendario el 14 de febrero, cuando el Real Club Náutico de Estepona acogerá la segunda prueba, siempre pendiente de la evolución del tiempo en la zona.