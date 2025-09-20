El tarifeño Noah Nicolas y Jeremy Burlando se coronan campeones de España de Big Air 2025 en Tarifa

El tarifeño Noah Nicolas y Jeremy Burlando se proclamaron ayer campeones de España de Big Air 2025 en la playa de Balneario de Tarifa, durante la última prueba de la Spain Kiteboarding League. La competición se desarrolló con un levante constante de hasta 35 nudos y reunió a los mejores regatistas del país, consolidando a Tarifa como la meca europea del viento.

La jornada comenzó a primera hora con la categoría Twintip Sub-16, en la que destacó el riojano Hugo Renedo, del club Spot La Loteta, quien se impuso con solvencia en su debut en la liga nacional. Le siguieron en el podio Santiago Montero, campeón del mundo júnior en Strapless, y el zaragozano Oskar Argudo.

En Twintip Senior, la competición vivió un momento de tensión cuando el andaluz Alejandro Delgado sufrió una contusión en la espalda durante las rondas iniciales, obligando a una pausa de casi una hora. Tras retomar la competición, las semifinales ofrecieron un espectáculo de alto nivel, y finalmente Jeremy Burlando, actual campeón del mundo de Big Air, se impuso en una final ajustada a Leonardo Casati, mientras que Valentín Hoenderop, vigente bicampeón nacional, se hizo con el tercer puesto tras ganar la mini final.

La categoría Strapless (sin fijaciones) coronó al local Noah Nicolas, que apenas una semana antes se había proclamado campeón de España en Freestyle en Tarifa. Con una actuación técnica y consistente, Nicolas superó al vigente campeón Keanu Merten, mientras que Javier López ocupó el tercer lugar tras superar a Domingo Moreno.

La organización agradeció el respaldo de la Diputación de Cádiz y del Ayuntamiento de Tarifa, que apoyan la liga por noveno año consecutivo, así como la colaboración de la Real Federación Española de Vela, la Federación Andaluza de Vela, ION, Blue Banana, Tumbao Tarifa, Casa Explora, Cerveza El Águila y Pata Negra Surf.

Con este evento, la Spain Kiteboarding League 2025 cerró una temporada intensa, marcada por la calidad de los competidores y la celebración de dos eventos consecutivos de gran nivel, incluido el celebrado el pasado 14 de septiembre en Valdevaqueros, combinado con Wingfoil.

Resultados oficiales del Campeonato de España Big Air 2025 – SKL Tarifa: