El tarifeño Javier Escribano, campeón del mundo sub-18 de olas

El tarifeño Javier Escribano Toribio, de solo 16 años, levantó el título de campeón del Mundo sub-18 (júnior) de windsurf en la modalidad de olas tras imponerse, también, en la final del campeonato, que tuvo lugar en Geraldton (Australia), uno de los escenarios más exigentes y prestigiosos del planeta para esta disciplina.

Este título confirma todas las previsiones que señalan a Escribano como algo más que una firme promesa del windsurf y mantiene a Tarifa como referente a nivel mundial de los deportes de viento, a los que ya ha aportado nombres tan relevantes como los de la olímpica Gisela Pulido o la de la multicampeona mundial Nia Suardiaz.

Javier Escribano firmó una actuación sobresaliente que le permitió ganar tanto la final del evento como el título mundial sub-18, cerrando una campaña internacional impecable. Desde las primeras mangas marcó diferencias gracias a un repertorio técnico de alto nivel, combinando backloops limpios, pushloops potentes y una navegación de olas sólida y muy controlada, clave para convencer a los jueces en condiciones de viento y mar de clase mundial.

“Es increíble, ni siquiera tengo palabras. He trabajado durante años para esto y ha merecido totalmente la pena”, explicó el rider tarifeño tras alzarse con el título, destacando también el ambiente del campeonato.

El podio sub-18 lo completaron por este orden el japonés Ryoma Sugi y el australiano Tyler Wallrodt.

Sugi, además, firmó una jornada destacada, al regresar al agua para imponerse en la final sub-21 masculina. Mención especial también para el australiano Isaac Gill, de solo 12 años, que alcanzó la final U18, dejando muestras de un futuro prometedor.

En categoría femenina, la australiana Sarah Kenyon fue coronada campeona del mundo Junior de olas 2025, apoyada por el público local, mientras que la japonesa Natsuki Wakasa se llevó la victoria del evento.