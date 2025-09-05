Tarifa corona a los campeones del Mundo juveniles de kitesurf en Valdevaqueros
La playa tarifeña ha contado con una participación récord de 64 deportistas de 21 nacionalidades
La playa de Valdevaqueros de Tarifa ha coronado a los nuevos campeones del Mundo juveniles de kitesurf. Una participación récord de 64 riders de 21 nacionalidades diferentes se han dado cita en la meca del viento durante cinco apasionantes días de competición.
Las grandes promesas del kite y el surf han demostrado sus virtudes en un Mundial que se ha dividido en dos modalidades: la de trucos con tabla de kite y la de trucos con tabla de surf. Además, los deportistas han competido por categorías de edad: menos de 14 años, menores de 16 y menores de 19, en ambos sexos.
Las clasificaciones han sido las siguientes:
Freestyle
Femenino sub-19
1.-ES Vera Vázquez
2.-BG Aya Kasabova
3.-AU Elena Kyngdon
4.-CH Charlotte Losserand
Masculino sub-14
1.- ES Gonzalo Capela
2.- AU Henry Gerhardt
3.- ES Carlos Montans Alonso
4.- ES Alejandro Sanchez
Masculino sub-16
1.- BR Pedro Alexandre
2.- MQ Léo Schlichter
3.- IT Pierfrancesco Rizzello
4.- AU Ben Gerhardt
Masculino sub-19
1.- HU Benedek Szente
2.- DE Finn Flügel
3.- ES Rafael Montero
4.- MU Oscar Jalon
Kite-surf
Femenino sub-19
1.- BG Aya Kasabova
2.- VG Zara Jones
3.- CH Charlotte Losserand
4.- ES Andrea Ivanov Ivanova
Masculino sub-14
1.- IT Tommaso Lazzari
2.- ES Carlos Montans Quirce
3.- ES Teo Sarquella
4.- ES Sam Sarquella
Masculino sub-16
1.- ES Santiago Montero Basterra
2.- BR Pedro Alexandre
3.- ES Juan Moreno
4.- ES Joaquin Montans Quirce
Masculino sub-19
1.- IT Leonardo Casati
2.- ES Javier Lopez Martín
3.- AT Johannes Sarny
4.- ES Domi Moreno
