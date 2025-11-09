Suspendido en el descanso el Ceuta-Almería por la muerte de un espectador

El partido liguero entre la AD Ceuta y la UD Almería, de LaLiga Hypermotion (Segunda División), ha sido suspendido este domingo en el descanso con empate a uno en el marcador por el fallecimiento de un espectador en las gradas del estadio Murube de Ceuta.

El aficionado, del equipo local, sufrió una parada cardiorrespiratoria a los 17 minutos del primer tiempo y fue evacuado de las gradas en camilla. El suceso provocó que el partido estuviera detenido entre el minuto 17 y el minuto 26 del primer periodo al ser alertado el colegiado navarro Alejandro Morilla de la atención sanitaria a un aficionado que se encontraba detrás de la portería del portero local Guille Vallejo.

Los sanitarios de la Cruz Roja y los médicos presentes estuvieron intentando reanimar durante varios minutos al aficionado, quien finalmente fue trasladado en una camilla hasta los exteriores del estadio, donde aguardaba una ambulancia.

Finalmente, el hombre falleció de un infarto antes de su llegada incluso al Hospital Universitario, lo que motivó que en el descanso del partido el colegiado optara por suspender el encuentro, según informó el club ceutí a través de la megafonía del estadio.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de uno de nuestros aficionados durante el transcurso del encuentro frente a la UD Almería. Mandamos todo nuestro apoyo y cariño a la familia y amigos del fallecido. Descanse en paz", ha trasladado el Ceuta.