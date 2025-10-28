Suspendida la II Cronometrada de Castellar por falta de inscritos

La la II Cronometrada de Castellar, penúltima cita del Campeonato de Andalucía de Cronometradas, prevista para el 1 y 2 de noviembre, ha sido suspendida después de que se haya cerrado el plazo de inscripción con solo 10 equipos. La Escudería Sur y la Federación Andaluza de Automovilismo han acordado su cancelación de común acuerdo.

“Realizar una prueba con el esfuerzo que conlleva, para una lista tan pequeña, no es de recibo”, señaló el director deportivo de Escudería Sur, Paco García Galera, precisando que el operativo estaba listo —dispositivo de seguridad, parque cerrado, salida y avituallamientos—, pero la participación resultaba insuficiente.

La organización agradece el trabajo “en la sombra” de los pilotos locales y la implicación del Ayuntamiento de Castellar, si bien finalmente “no ha podido ser”. La suspensión a pocos días de la fecha conlleva costes hundidos en dorsales, cartelería, trofeos, reservas y logística que asumirá el club al no celebrarse la competición.

Escudería Sur apunta entre los factores de la baja inscripción la saturación del calendario y los rumores entre los pilotos del mal estado del asfalto, que tras la edición de 2021 motivó la reconversión de la Subida a formato cronometrada. En 2024 la prueba debutó con 17 equipos.

El alcalde, Adrián Vaca, ha lamentado que “ya estaba todo preparado” y que la anulación llegó al cerrarse el plazo con diez inscritos, señalando el estado de la carretera como posible causa y comprometiéndose a recuperar la cita para la afición. "Una carretera para la que hemos reclamado su arreglo en diversas ocasiones a la Diputación, titular de la carretera, y que como hecho positivo tiene ya la previsión de arreglarla para el mes de diciembre o próximo enero.

La vía es titularidad de la Diputación y el Ayuntamiento espera una intervención en diciembre o enero, mientras que organización y Consistorio trabajarán para reactivar la prueba cuando mejoren la participación y las condiciones del tramo.